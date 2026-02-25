€ 5.0953
DCNews Economie Curs valutar BNR azi, 25 februarie. Gramul de aur, nouă scumpire / Ce se întâmplă cu leul
Data actualizării: 14:33 25 Feb 2026 | Data publicării: 14:23 25 Feb 2026

Curs valutar BNR azi, 25 februarie. Gramul de aur, nouă scumpire / Ce se întâmplă cu leul
Autor: Andrei Itu

lingou-de-aur-inghitit_46922600 Sursă foto: Pexels (Michael Steinberg)

Banca Naţională a României (BNR) a publicat cursul valutar de referință, pentru ziua de miercuri 25 februarie 2026.

Moneda naţională s-a apreciat, miercuri, în comparație cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0953 lei, în scădere cu 0,01 bani faţă de cotaţia anterioară, de 5,0954 lei.

În comparație cu dolarul, valoarea leului a scăzut, moneda americană este cotată la 4,3250 lei, în urcare cu 0,19 bani (+0,04%), comparativ cu marţi, când s-a situat la 4,3231 lei.

Leul s-a apreciat în raport cu francul elveţian, calculat de BNR la 5,5833 lei, în scădere cu 0,71 bani (-0,13%) faţă de 5,5904 lei, cotaţia precedentă.

Nouă scumpire a gramului de aur

Gramul de aur s-a scumpit miercuri până la valoarea de 719,6110 lei, de la 718,5914 lei, în şedinţa precedentă.

Cursul valutar rezultat din cotaţiile anunţate, miercuri, de băncile autorizate să opereze pe piaţa valutară:

Curs valutar BNR azi 25 februarie 2026

MONEDA SIMBOL RON

1 Euro EUR 5,0953
1 Dolar american USD 4,3250
1 Dolar australian AUD 3,0631
1 Dolar canadian CAD 3,1574
1 Franc elveţian CHF 5,5833


1 Coroană cehă CZK 0,2104
1 Coroană daneză DKK 0,6820
1 Liră egipteană EGP 0,0902
1 Liră sterlină GBP 5,8436
100 Forinţi maghiari HUF 1,3549
100 Yeni japonezi JPY 2,7588
1 Leu moldovenesc MDL 0,2525
1 Coroană norvegiană NOK 0,4510


1 Zlot polonez PLN 1,2080
1 Rublă rusească RUB 0,0565
1 Coroană suedeză SEK 0,4778
1 Liră turcească TRY 0,0985
1 Rând sud-african ZAR 0,2716
1 Real brazilian BRL 0,8394
1 Renminbi chinezesc CNY 0,6296


1 Rupie indiană INR 0,0476
100 Woni sud-coreeni KRW 0,3019
1 Peso mexican MXN 0,2518
1 Dolar neo-zeelandez NZD 2,5810
1 Dinar sârbesc RSD 0,0434
1 Hryvna ucraineană UAH 0,0999
1 Dirham Emiratele Arabe AED 1,1776


1 Baht thailandez THB 0,1391
1 Dolar din Hong Kong HKD 0,5530
1 Shekel israelian ILS 1,3945
100 Rupii indoneziene IDR 0,0258
1 Peso filipinez PHP 0,0752


100 Coroane islandeze ISK 3,5359
1 Ringgi malaysian MYR 1,1115
1 Dolar singaporez SGD 3,4170
1 Gram de aur XAU 719,6110
1 DST XDR 5,9408

Cursurile pieţei valutare sunt calculate de Banca Naţională a României pe baza cotaţiilor practicate de societăţile bancare autorizate să facă operaţiuni pe piaţa valutară. Lista nu implică obligativitatea folosirii cursurilor valutelor si aurului în tranzacţii efective de schimb valutar şi înregistrări contabile, notează Agerpres.

