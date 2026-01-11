€ 5.0887
La cât va ajunge euro în 2026. Eugen Rădulescu, consilier BNR, arată unde s-ar putea stabiliza
Data publicării: 21:58 11 Ian 2026

La cât va ajunge euro în 2026. Eugen Rădulescu, consilier BNR, arată unde s-ar putea stabiliza
Autor: Iulia Horovei

euro pexels-jakubzerdzicki-28176949 Cursul euro în 2026/ descriere foto: pexels-jakubzerdzicki

Într-un an marcat de incertitudini, Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR Mugur Isărescu, a vorbit despre perspectivele cursului euro.

 

Oficialul BNR, Eugen Rădulescu, a vorbit despre perspectivele cursului euro pentru anul 2026. El anticipează că euro nu va depăși semnificativ nivelul actual.

Euro în 2026: 5,1-5,15 lei

„În momentul în care nu vom mai avea o așa presiune pe curs, anticipez că acesta s-ar putea să se stabilizeze undeva în jurul valorii de 5,1 - cât este acum - sau 5,15. Nu cred că va merge mult dincolo de acest nivel”, a declarat Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, la Digi24.

El a vorbit și despre evoluția creditelor în lei în acest an, spunând, totodată, dacă recomandă populației contractarea de credite în 2026.

Sunt recomandate creditele în 2026? Sfaturile lui Eugen Rădulescu

„Vestea bună este că, deocamdată, având în vedere că se reduce deficitul bugetar, avem unul dintre factorii puternici, care generau presiune pe cursul valutar, care dispare, se atenuează semnificativ. Noi aveam, anul trecut, peste 9% deficit bugetar, iar anul acesta vom avea, probabil, undeva în jur de 6% deficit. Asta arată că presiunea pe importuri are să scadă. De ce presiune pe importuri? Foarte simplu: deficitul bugetar înseamnă cerere agregată, care, în ultimii ani, s-a finanțat aproape în exclusivitate din importuri. Am reușit în 2024, în anul cu cel mai mare deficit pe timp de pace, să avem o creștere economică de 0,8%. Asta înseamnă că, practic, ceea ce a realizat Guvernul, în acest deficit uriaș, a fost să stimuleze creșterea economiilor vecinilor și partenerilor comerciali. Am avut o economie stagnantă, care a venit din cauză că măsurile adoptate n-au vizat deloc cadrul economic într-o manieră folositoare pentru creștere. Deja avem în acest an două impozite care scad, taxa pe stâlp și impozitul pe cifra de afaceri pentru întreprinderile mari - care se înjumătățește anul acesta și dispare anul viitor. Un lucru foarte bun, pentru că îmbunătățește cadrul economic, ajută întreprinderile să meargă mai bine.

(...) Decizia de a lua un credit este decizia de a-ți aduce, astăzi, un consum pe care nu ți-l permiți astăzi, și ți-l vei permite mai târziu. Situația, în momentul de față, nu este strălucită. Chiar dacă rata șomajului este scăzută, nu pare să crească și chiar dacă avem această stabilitate a cursului valutar, (...) aș fi mai prudent în a mă împrumuta în acest an, pentru că situația rămâne tulbure. Și nu e vorba numai de ce se întâmplă în România. Avem un război la câteva sute de kilometri de România, o situație destul de tensionată legată de Groenlanda, Venezuela, Iran. Acestea sunt modificări care pot să aibă efecte imprevizibile pe termen scurt și mediu”, a mai explicat acesta.

Citește și: EXCLUSIV Leva bulgărească dispare de la 1 ianuarie 2026. Ce poți face cu banii rămași. Dan Suciu (BNR), precizări importante pentru români

credit
eugen radulescu
bnr
bani
euro
