Plan de la 1 august. Ce să faci în fața tsunami-ului financiar cu creșteri de TVA și taxe. Adrian Asoltanie: Se pot economisi până la 10.000 de lei doar din aceste mărunțișuri!

În contextul în care de vineri, 1 august 2025, scumpirile generate de pachetul de austeritate al Guvernului va bubui, în principal, pe spinarea românilor, l-am contactat pe Adrian Asoltanie, antreprenor, consultant financiar și trainer pe educație financiară, pentru a-l întreba cum se poate contracara valul de scumpiri, ce ar trebui românii să facă, în mod concret, pentru a resimți cât mai puțin măsurile Guvernului.

”Se poate contracara parțial valul de scumpiri. În primul rând, oamenii trebuie să lucreze pe două direcții. Prima este de optimizare a cheltuielilor, printr-un calcul pe o hârtie, într-un excel sau o aplicație. Trebuie să îți pui cheltuielile pe 1 an, să le incluzi inclusiv pe cele mici și dese, pentru a le vedea mai clar.

De ce? Pentru că lumea spune că nu contează 20-30 de lei sau un pachet de țigări, dar într-un an se pot aduna 2.000, 3.000, 5.000 sau 10.000 de lei doar din mărunțișuri. Prin urmare, bugetul, dacă îl faci pe 12 luni, te ajută să vezi cifrele la adevărata dimensiune!

Cheltuieli

După ce ai făcut bugetul, care are două părți, respectiv cheltuieli obligatorii, esențiale și cheltuieli opționale, adică haine, gadgeturi, ieșiri în oraș și alte mărunțișuri la care poți să mai renunți sau să le amâni.

La cheltuielile esențiale ai 5 categorii: mâncare, sănătate, locuință, transport și credite, datorii, rate. Ar trebui să ai în vedere obiceiurile de consum, dacă nu cumva risipești din mâncare sau să schimbi magazinul sau să cumperi o marcă mai ieftină.

În al doilea rând, la utilități, poți să schimbi furnizorii, de exemplu, la telefonie mobilă, gaz, curent, pentru a găsi oferte mai bune. De asemenea, poți avea în vedere închiderea unor abonamente pe care nu le folosești, de exemplu HBO, Disney etc. sau alte mărunțișuri care se adună într-un an.

Unii spun că 9-10 euro pe lună nu e mare lucru. Ba da, este, pentru că, într-un an, ți se adună! Când vine vorba de credite, neapărat dacă este vorba de credite ipotecare să le refinanțezi sau renegociezi! Și de aici poți reduce 200-300-500 de lei. Multă lumă, din păcate, este în continuare pe dobânzi variabile, adică ROBOR sau IRCC plus marja băncii, ceea ce înseamnă 7,8, 9 sau 9,5%. Prin urmare, trebuie neapărat refinanțat sau renegociat și dacă îți va scădea apoi rata cu 400-500 de lei pe lună, într-un an înseamnă 5000 de lei, un salariu mediu!

Pe parte de cheltuieli opționale te uiți ce poți să amâni, să mai tai, folosești hainele pe care le mai ai, ieși mai puțin în oraș, vacanțe mai scurte și un pic mai ieftine. De asemenea, trebuie să ai în vedere partea de vicii, unde intră fumat și jocuri de noroc / păcănele și alte prostii, pentru că, multă lume are așa ceva. Aceasta este prima parte a ecuației, pe care poți să o faci, doar atunci când ai bugetul înșirat pe o hârtie, excel etc. pentru a vedea clar ce tai, ajustezi, ce renunți.

Venituri

Pe partea de venituri, recomand oamenilor să nu se stea niciodată într-un picior, adică să nu se bazeze niciodată pe o singură susă de venit. Cu alte cuvinte, să mai faci ceva pe lângă, seara sau în weekend, dacă ai un hobby, o pasiune sau știi să meșterești ceva, ar fi bine să mai generezi astfel niște venituri.

În concluzie, acestea sunt măsurile pe care o persoană poate să le facă sau ar trebui să le facă, mai ales începând cu 1 august, în contextul dat”, a spus Adrian Asoltanie, într-un interviu pentru DC News.

