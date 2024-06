Ce ar trebui să faceți dacă nu mai reușiți să puneți bani deoparte. Adrian Asoltanie: Vă spun un sfat foarte important

În condițiile în care dobânzile la creditele acordate de bănci, nu de IFN-uri, au crescut foarte mult în ultimul an (chiar și 18% au unele bănci), iar prețurile de pe piață au explodat, de la cele alimentare, utilități, etc. l-am contactat pe antreprenorul și trainerul de educație financiară Adrian Asoltanie pentru câteva sfaturi, despre cum să cheltuim și investim banii.

DC News: S-au schimbat sfaturile de economie financiară de bază în contextul dat?

"În primul rând, să stabilești un obiectiv financiar, adică să știi ce vrei să faci cu banii tăi! Foarte multă lume nu știe ce să facă în legătură cu banii. Pur și simplu, îi încasează și îi cheltuie. Apoi, să îți faci un buget pentru a vedea pe ce anume ți se duc banii. De asemenea, din câte surse de venit intră banii în casă. O recomandare mai nouă, de actualitate, ar fi următoarea: Cât de sigure și de stabile sunt sursele de venit?", a declarat Adrian Asoltanie.

"Pentru că economia încetinește, în ultima perioadă se constată destul de multe situații de companii care concediază angajați, inclusiv într-un domeniu de top, precum IT, despre care se spunea că acolo sunt job-urile cele mai bune și sigure, cele mai bine plătite etc. Iată că și companiile de IT din România încep să concedieze oameni. Aproape în fiecare zi vedem astfel de situații. Prin urmare, când îți faci bugetul trebuie să vezi și câte picioare financiare ai și cât de sigure și de stabile mai sunt ele în perioada aceasta.", a spus Adrian Asoltanie.

DC News: Ce ar trebui să facă românii care până mai ieri puteau economisi și astăzi nu mai pot sau foarte puțin?

"Vă spun un sfat foarte important, deși nu place oamenilor. Eu le recomand tuturor să nu stea niciodată într-un singur picior financiar, într-o sursă de venit. Vremurile sunt atât de ciudate, încât nu te mai poți baza pe o singură sursă de venit, pe un singur salariu. Prin urmare, le recomand oamenilor, dacă au niște abilități profesionale să încerce să le folosească și în timpul liber sau, eventual, dacă au pasiuni, hobby-uri, să încerce să le transforme într-o sursă secundară de venit! Este extrem de important!", a spus Adrian Asoltanie.

