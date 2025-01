Iancu Guda și-a luat mașina la care visează de 10 ani din banii câștigați din banii investiți. Lecția dată de economist

”În sfârșit, a venit... după o așteptare de aproape 10 ani. La 30 de ani, aveam resursele să cumpăr o asemenea mașină cu banii jos. Dar nu aveam banii PENTRU așa ceva. Să fii proprietarul unei mașini înseamnă să pierzi 50% din valoare în primii 5 ani (depreciere), la care se adaugă 50% randamentul neexploatat al banilor blocați în ceva ce nu produce (8,5% randament anual multiplicat 5 ani înseamnă 50% cost de oportunitate). Deci, pierzi echivalentul capitalului inițial (100%) în 5 ani, la finalul cărora majoritatea cumpără altă mașină (“m-am săturat de cea veche” / “a apărut model nou” / “avem copil(ii), acum ne trebuie mașină mai mare ”)… și tot așa, o iau de la capăt și stagnează pe scara prosperității financiare.

Am făcut această greșeală la 22 ani, când mi-am cumpărat pe credit prima mașină (Skoda Octavia Facelift). Prima dată este o greșeală, a două oară se cheamă prostie. Așa că am învățat din experiență, practică, sfaturi, studii și multe cărți și am luat decizia corectă: mi-am amânat dorința de a conduce un SUV timp de aproape 10 ani, am investit și dublat capitalul între timp (230%) și acum banii câștigați de banii investiți (randamentul anual) sunt suficienți să-mi plătească leasingul operațional pentru această mașină. De acum înainte, pentru tot restul vieții mele și cât timp voi avea capacitatea să pot șofa în condiții de siguranță, voi conduce o mașină foarte bună numai din randamentul investițiilor.

Mai mult, pot schimba mașina cu orice mașină vreau, oricând, în funcție de interes, nevoile care se pot schimba în viață și ce model nou îmi place. Iar la finalul vieții, capitalul (banii care generează alți bani) rămâne pentru generațiile viitoare” a scris Iancu Guda, care vine și cu niște sfaturi de economisire: încearcă să fumezi cât mai puțin, să gătești mai des acasă, să fii mai econom (mai atent cu banii), cheltuie doar pentru NEVOI, economisește mai mult, investește inteligent și îți vei satisface DORINȚELE din randament. Mai târziu, după X ani de răbdare, TOCMAI DE ACEEA TE VEI BUCURA AUTENTIC ȘI DEPLIN FĂRĂ STRES FINANCIAR” mai notează economistul pe Facebook.

