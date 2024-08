Capcane în piața imobiliară! Adrian Asoltanie, sfaturi-cheie să nu luăm țeapă: Nu vă riscați banii inutil. Mare atenție la această tentație speculativă

Citește și - Aur fizic vs. aur digital. Cea mai bună metodă de a investi. Adrian Asoltanie: Se poate face de la un gram. Nu este o chestie pentru ultrabogați

Adrian Asoltanie, trainer financiar, a vorbit despre mai multe aspecte de pe piața imobiliară din România. După mai multe vizionări imobiliare în București, dar și discuții cu mai multi brokeri imobiliari, Adrian Asoltanie a relatat mai multe situații care îl pun pe gânduri cu privire la direcția în care merg imobiliarele, subliniind tendința de speculă de pe piață. Totodată, trainerul financiar a oferit sfaturi-cheie privind achiziția de imobile, explicând și ce trebuie să facem în cazul în care ne-a crescut rata la creditul imobiliar.

”Calculați-vă foarte bine deciziile imobiliare”

”Este foarte interesantă atitudinea din piața imobiliară și acest push exagerat, pe să faceți o combinație, să faceți o treabă, în contextul acestei tendințe speculative, respectiv că dați întâi avansul pentru un apartament, după 1 ani îl revindeți și tot așa cu morișca asta la nesfârșit, fapt care, evident, că nu funcționează!

Calculați-vă foarte bine deciziile imobiliare pe care le luați în perioada aceasta. Să nu vă riscați banii inutil. De asemenea, în cazul proiectelor în fază de șantier, să presupunem că vă place o proprietate și doriți să o luați, fie speculativ ca să o vindeți mai târziu, fie ca să o țineți pentru voi, asigurați-vă că dați avansul minim posibil. Există și situația foarte gravă în care dezvoltatorii imobiliari să intre în insolvență. Avem deja mai multe cazuri în România. Sunt mai multe proiecte care sunt deja blocate, paralizate, unele din ele în insolvență. Unele sunt pe litoral, altele pe la Brașov, București și în alte orașe. Este o perioadă delicată, unde trebuie să vă faceți foarte bine temele, ca idee.

Totodată, asigurați-vă că puteți închide tranzacția, să nu rămâneți, ferească Dumnezeu, cu banii dați și să nu mai puteți beneficia de imobilul respectiv. De asemenea, ca investiție trebuie să ai întotdeauna în vedere și randamentul, cash-flowul pe care îl poate genera acea proprietate. Cu ochii după morișca asta pe termen scurt, după specula asta pe termen scurt, să nu uitați și de adevăratele randamente la cash-uri, adică randamentul chiriei real pe care poate să îl genereze proprietatea respectivă. Vom avea mișcări importante în perioada următoare, în 2025-2026”, a spus Adrian Asoltanie.

Ce să facă cei care au credite și le-a crescut rata

”Pentru care aveți credite, puneți mâna și refinanțați, renegociați condițiile pe care le aveți la credite! Mă doare sufletul să mă întâlnesc la cursuri cu oameni care stau în continuare pe credite cu ROBOR plus marja băncii. O domnișoară, la un curs, spunea că plătește dobândă la un credit de 9%, în condițiile în care există în piață 5,70%. Îi crescuse rata de la 1500 RON la 2300, 2400 RON! Și ea stătea în continuare pe ROBOR și marja băncii. Deci, nu faceți lucruri de genul acesta, ci refinanțați sau renegociați contractul la bancă.

De asemenea, cei care vreți să faceți de acum un credit, deși există dobânzile acestea interesante în piață de 4,99% sau 5,70% etc., trebuie să știți faptul că la calcularea gradului de îndatorare, băncile, conform normelor BNR, sunt obligate să ia în calcul dobânda variabilă. Adică, în momentul în care te duci la bancă și arăți fluturașul de salariu, la calculul gradului de îndatorare banca nu va lua dobânda de 5,70 pe care o oferă în primii 3 ani, ci va lua dobânda IRCC plus marja băncii care va fi, să spunem, peste 3 ani când se va intra pe dobândă variabilă! Și, iată că, se fac calcule la dobânzi de 8,5 etc.

”Mare atenție la această tentație speculativă”

Deci, faceți-vă bine socotelile și mare atenție la această tentație speculativă. Ea există, funcționează în aceste perioade exuberanță și irațional. Oamenii cred că, într-un an, faci 40-50% profit fără niciun efort, cum transformi 30.000 de euro în 50.000 și apoi mai învârți o dată și faci 70.000 de euro și tot așa... mare precauție!”, a mai zis trainerul de educație financiară Adrian Asoltanie, în podcastul său ”Viața și banii” postat pe contul său de Facebook.

DCMedia Group, prin DCNews și DCBusiness, derulează, în luna august, campania DC Educația Financiară, cu rolul de a informa românii despre importanța educației financiare în gestionarea bugetului propriu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News