Adrian Asoltanie, șocat de ce a văzut în China. Ce e la parterul fiecărui bloc, în loc de locuri de parcare. ”E absolut incredibil, nu am văzut pe nicăieri”

Adrian Asoltanie, trainer financiar, într-o discuție despre educație economică cu Valentin Nedelcu de la științabanilor.ro, vorbind despre sferele de influență economică, a povestit experiența trăită în China.

”Eu am fost de patru ori în China, în zona Hong Kong și de două ori în zona Mainland- rurală să zic așa, am vizitat fabrici de pe acolo. Sunt câteva lucruri care m-au șocat. În primul rând nimeni nu stă degeaba acolo. Nimeni! Toată lumea cară câte ceva. Orașul ăla în care am fost eu, cu 3 - 4 milioane de locuitori, pentru ei era un sătuc, o comună mai mare, dar ce vreau să spun este că toate blocurile, care la noi au parcare la parter, acolo, fiecare loc de parcare este o făbricuță. Unul face șepci, unul face tricouri, unul face lingurițe, unul furculițe, altul baloane de săpun, toate lumea produce câte ceva.

foto pexels

În furnicarul de acolo, toată lumea cară câte ceva, că e pe bicicletă, pe trotinetă, toată lumea transportă și cară câte ceva. Volumul ăla de muncă nu l-am mai văzut pe nicăieri și ritmul e absolut incredibil. Părerea mea, fără să le țin partea în vreun fel, pentru că America e, în opinia mea, cea mai bună opțiune pe care o avem în față, este că China nu mai face de mult numai teniși și pufuleți. Face multe lucruri, are evoluții incredibile pe zona de tehnologie și e de urmărit, nu e o zonă de ignorat. Dar, într-adevăr, pariul meu pe zona de investiții, rămâne în zona de SUA” a spus Adrian Asoltanie, în podcastul său ”Viața și banii”.

Valentin Nedelcu a ridicat problema Bursei din China care stă pe loc, dar Adrian Asoltanie afirmă că aici intervine factorul politic care ține apăsată frâna.

Trainerul de educație financiară Adrian Asoltanie a spus, în cadrul unui interviu pentru DC News, care sunt sfaturile economice cruciale, privind banii noștri în perioada economică dificilă în care ne aflăm.

În condițiile în care dobânzile la creditele acordate de bănci, nu de IFN-uri, au crescut foarte mult în ultimul an (chiar și 18% au unele bănci), iar prețurile de pe piață au explodat, de la cele alimentare, utilități, etc. l-am contactat pe antreprenorul și trainerul de educație financiară Adrian Asoltanie pentru câteva sfaturi, despre cum să cheltuim și investim banii.

DC News: S-au schimbat sfaturile de economie financiară de bază în contextul dat?

"În primul rând, să stabilești un obiectiv financiar, adică să știi ce vrei să faci cu banii tăi! Foarte multă lume nu știe ce să facă în legătură cu banii. Pur și simplu, îi încasează și îi cheltuie. Apoi, să îți faci un buget pentru a vedea pe ce anume ți se duc banii. De asemenea, din câte surse de venit intră banii în casă. O recomandare mai nouă, de actualitate, ar fi următoarea: Cât de sigure și de stabile sunt sursele de venit?", a declarat Adrian Asoltanie.

"Pentru că economia încetinește, în ultima perioadă se constată destul de multe situații de companii care concediază angajați...

