Adrian Asoltanie atrage atenția românilor: Banii pe care este vital să-i aveți puși deoparte pentru 2025. ”Noi facem lucrurile exact pe dos!”

Ce se întâmplă cu banii noștri anul viitor? Viitorul președinte are de gestionat o perioadă complicată și trebuie să discute cât mai mult cu următorul guvern. Mai exact, există deja un plan fiscal trimis la Bruxelles care prevede că revizuirea unor taxe și impozite s-ar putea realiza. Impozitul pe profit ar putea fi majorat, iar taxele și impozitele locale ar putea cunoaște o creștere. Deja au fost majorate accizele pentru bere și băuturile alcoolice. Deși guvernanții ne asigură că nu se va schimba TVA-ul, taxa pe valoare adăugată ar putea aduce o surpriză, potrivit unor specialiști.

A început deja valul de restructurări în țara noastră. În industria prelucrătoare au fost efectuate peste 34 de mii de concedieri, în comerț peste 17 mii, iar în construcții peste 12 mii de concedieri.

Adrian Asoltanie, antreprenor cu aproape 20 de ani de experiență, consultant financiar și trainer pe educație financiară, a discutat despre acest tablou economic care pare din ce în ce mai sumbru, într-o intervenție la Antena 3 CNN.

Orice persoană, orice familie, are nevoie în orice moment, și cu atât mai mult acum, de un fond de urgență

„După un an de zile în care a fost, pe de o parte, presiunea electorală și multe categorii de populație au profitat de acest context pentru a solicita guvernului măriri, beneficii și creșteri de venituri, cred că ar trebui să facem ceea ce trebuia să facem, adică fix invers față de ceea ce am făcut. Pe de o parte, consolidarea economiilor personale. Orice persoană, orice familie, are nevoie în orice moment, și cu atât mai mult acum, de un fond de urgență de 1.000 sau 2.000 de lei cash în casă și de cel puțin 3 luni de cheltuieli vitale puse deoparte. Intrăm într-o altă fază economică în care companiile au resurse mai puține. Sunt de menționat aceste variante de reducere a locurilor de muncă, concedieri anunțate, și vă rog să mă credeți că vor continua și se vor intensifica de anul viitor.

Firmele, evident, se ajustează la contextul economic. Deci, economiile te ajută să depășești un moment mai delicat, să-ți găsești mai ușor un loc de muncă, să ai un răgaz, să ai rezerve pentru rate și așa mai departe. De asemenea, a doua recomandare pe care aș face-o este ca o persoană sau o familie să nu se bazeze niciodată pe o singură sursă de venit. Să încerce, cu alte cuvinte, să-și construiască mai multe „picioare financiare”, cum le spun eu, adică mai multe surse de venit secundare, în afară de jobul principal care poate să dispară.

Totodată, trebuie să avem grijă, și, din păcate, anul acesta noi am făcut exact pe dos, la supraîndatorare. Dacă ne uităm la creșterea creditelor de consum care s-au înregistrat anul acesta, noi facem lucrurile exact pe dos. Evident, iei un credit de consum, te simți bine o perioadă, îți faci o plăcere sau îți rezolvi o nevoie, dar apoi începi să plătești ratele. Dacă perspectivele sunt destul de neplăcute pentru 2025, și părerea mea și pentru 2026, atunci o vară a creditelor va fi și mai mare, în condițiile în care dobânzile rămân ridicate”, a spus Adrian Asoltanie.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News