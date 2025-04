De ce România nu folosește avionul care poate stimula ploaia. Lazăr (UCCG Moldova): Suntem gata să intervenim în orice regiune a țării!

Directorul Unității de Combatere a Căderilor de Grindină (UCCG) Moldova II Vrancea, Ionuț Lucian Lazăr, spune că în România există un avion special destinat însămânțării norilor pentru stimularea precipitațiilor, însă acesta nu este folosit, pentru că serviciile ar trebui solicitate oficial de Ministerul Agriculturii.

Aeronava, achiziționată cu aproximativ cinci milioane de euro din Statele Unite de o compania romanescă aflată sub umbrela MADR, este complet echipată și autorizată.

'Avem toate avizele și autorizațiile, suntem licențiați ca operator aerian. Avionul este pregătit pentru zboruri de însămânțare a norilor, dar activitatea se desfășoară doar la cererea Autorității Naționale Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, structură din cadrul Ministerului Agriculturii. Până acum, nu s-a cerut nimic concret, deci nu putem acționa', a declarat pentru AGERPRES Ionuț Lazăr.



Aeronava a fost achiziționată pentru a reduce dependența României de alte țări, după ce în trecut s-au desfășurat programe experimentale de stimulare a precipitațiilor împreună cu parteneri din Bulgaria și Grecia.

'Până acum am lucrat cu avioane din alte țări, care veneau doar în extrasezon. Erau greu de sincronizat intervențiile cu nevoile noastre. Așa că am decis să cumpărăm propriul avion, modificat și dotat special pentru acest tip de misiuni, considerate zboruri cu grad ridicat de risc', a explicat specialistul.



Tehnologia permite creșterea cu 15-20% a cantității de precipitații dintr-un nor, iar efectul este aproape instantaneu.

'Dacă avem norul potrivit, putem acționa imediat. Dar trebuie să fim solicitați. Noi suntem gata să intervenim în orice regiune a țării, avem capacitatea, echipa și echipamentele necesare', spune Ionuț Lazăr.

Pe lângă acest avion, compania a dezvoltat și proiecte pentru amplasarea de generatoare terestre automate în zonele montane, pentru stimularea zăpezii în sezonul rece. Cu acest proiect, propus pentru județul Vrancea, se încearcă obținerea finanțării prin programe europene.



'Dacă vom reuși să montăm generatoare de-a lungul întregului lanț muntos din România, putem contribui semnificativ la refacerea rezervelor de apă, prin ploi și zăpezi controlate. Ar fi benefic atât pentru agricultură, cât și pentru turism. Suntem mândri pentru că generatoarele terestre sunt realizate de către compania noastră, cu specialiștii proprii, iar pentru această tehnologie avem depusă și o cerere de brevet de invenție la OSIM', a mai spus Lazăr.



În ciuda potențialului dovedit, România încă nu are un program activ pentru stimularea precipitațiilor prin tehnologia aviație, deși aceasta este la dispoziția autorităților.



'Avem soluția, dar ea trebuie folosită. Mingea e în terenul ministerului', a conchis Ionuț Lazăr.



Între timp, sezonul de combatere a căderilor de grindină ar trebui să înceapă pe 15 aprilie, sistem care în județul Vrancea protejează peste 10.000 de hectare de viță-de-vie, livezi și culturi legumicole, potrivit Agerpres.

