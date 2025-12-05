Cu cât a contribuit Provident la economia României

Provident Financial România, cel mai important IFN neafiliat unui grup bancar de pe piața românească, a generat, în perioada 2023 - 2024, o valoare adăugată în economia locală de 124,5 milioane de euro, ajungând la un impact direct total de 553,4 milioane de euro în 19 ani de activitate. În același timp, valoarea indirectă pe care a creat-o compania prin clienți și prin furnizori este de 1,33 miliarde de euro, 34% din acest impact fiind generat în mediul rural și 66% în cel urban. Compania rămâne unul dintre cei mai mari angajatori britanici, cu un număr mediu de 2.101 angajați la finalul lui 2024. Rezultatele provin din studiul de impact socio-economic realizat de Civitta International, una dintre cele mai importante companii de consultanță din Europa Centrală și de Est.

Cu o rețea națională bine dezvoltată, județele în care compania a avut cel mai mare impact economic direct au fost București-Ilfov (73,14 milioane de euro), Argeș (10,95 milioane euro), Prahova (10,35 milioane de euro), Timiș (9,65 milioane de euro), Dolj (9,42 milioane de euro), Constanța (8,37 milioane de euro) și Brașov (8,32 milioane de euro).

„Vrem să avem un rol important în susținerea incluziunii financiare și credem că, indiferent de situația lor socială, oamenii trebuie să aibă acces la o formă responsabilă de finanțare. În cei 19 ani de prezență în România, am deservit peste 1,3 milioane de clienți, aproape jumătate dintre ei din mediul rural, mulți la primul împrumut din viața lor. Doar în acest an, peste 15.000 de români și-au creat un istoric de creditare cu un împrumut Provident. În același timp, mii de clienți au ieșit din portofoliul nostru prin refinanțări la alți creditori, cu precădere bănci. Ne dorim să continuăm să jucăm acest rol în industria financiară și să investim în diversificarea produselor și serviciilor pe care le oferim,” a declarat Florin Bâlcan, Director General Provident Financial România.

Impact indirect în economia locală: 1,33 miliarde de euro

Potrivit studiului Civitta, valoarea adăugată indirect creată de Provident - prin activitatea clienților și a furnizorilor săi – este de 1,33 miliarde de euro. Această contribuție provine în special din comerț, construcții, servicii profesionale și tehnice, IT&C, transport și depozitare, precum și din servicii administrative și suport. 33,5% din impactul indirect generat de Provident este realizat în mediul rural și 66,5% în cel urban.

Cine sunt clienții Provident

În fiecare zi, aproape 200.000 de români au încredere că Provident le oferă în mod responsabil ajutorul de care au nevoie pentru a merge înainte. De la începutul activității în România, Provident a acordat împrumuturi în valoare totală de aproape 2,1 miliarde de euro. În 2025, valoarea medie a unui împrumut a fost de 4.907 de lei. Cel mai mare volum de credite acordat în urban a fost în București, 262 milioane de euro, iar în rural, în județul Dâmbovița, 54,5 milioane de euro. Jumătate dintre clienți s-au împrumutat pentru cheltuieli neprevăzute, 12% pentru reparații și renovări în gospodărie, 9% pentru achiziția de electrocasnice și 5% pentru acoperirea facturilor la utilități.

„Dacă ne uităm la modul în care a evoluat oferta noastră de produse și canale de distribuție, vedem în continuare o cerere susținută pentru produsul care ne-a consacrat în România: împrumutul la domiciliu, care are în spate o istorie de peste 140 de ani și milioane de clienți în întreaga lume. Credem că modelul nostru actual de business va rămâne relevant pentru o bună parte dintre clienții noștri mult timp de acum înainte”, adaugă Florin Bâlcan.

Provident este parte a unui grup britanic puternic, listat la bursa din Londra

Provident Financial România face parte din grupul britanic International Personal Finance (IPF), cel mai mare furnizor de credite la domiciliu din Europa. Grupul are 1,7 milioane de clienți în 9 țări din Europa, precum şi în Mexic și Australia. IPF este unul dintre cei mai mari angajatori britanici din Europa Centrală și de Sud-Est și companie internațională listată la Bursa din Londra. Din 2006, Provident a investit în România peste 553 de milioane de euro și a contribuit la bugetul de stat cu taxe în valoare de peste 273 de milioane de euro. Cu peste 2.000 de angajați, compania este al doilea cel mai mare angajator britanic din România.