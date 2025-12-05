€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707

Urmărește dezbaterea live

 
DCNews Stiri Cu cât a contribuit Provident la economia României
Data actualizării: 15:07 05 Dec 2025 | Data publicării: 13:58 05 Dec 2025

Cu cât a contribuit Provident la economia României
Autor: Tiberiu Vasile

1920 x 1080
 

Provident Financial România a ajuns la un impact direct total de 553,4 milioane de euro în 19 ani de activitate.

Provident Financial România, cel mai important IFN neafiliat unui grup bancar de pe piața românească, a generat, în perioada 2023 - 2024, o valoare adăugată în economia locală de 124,5 milioane de euro, ajungând la un impact direct total de 553,4 milioane de euro în 19 ani de activitate. În același timp, valoarea indirectă pe care a creat-o compania prin clienți și prin furnizori este de 1,33 miliarde de euro, 34% din acest impact fiind generat în mediul rural și 66% în cel urban. Compania rămâne unul dintre cei mai mari angajatori britanici, cu un număr mediu de 2.101 angajați la finalul lui 2024. Rezultatele provin din studiul de impact socio-economic realizat de Civitta International, una dintre cele mai importante companii de consultanță din Europa Centrală și de Est.

Cu o rețea națională bine dezvoltată, județele în care compania a avut cel mai mare impact economic direct au fost București-Ilfov (73,14 milioane de euro), Argeș (10,95 milioane euro), Prahova (10,35 milioane de euro), Timiș (9,65 milioane de euro), Dolj (9,42 milioane de euro), Constanța (8,37 milioane de euro) și Brașov (8,32 milioane de euro).

„Vrem să avem un rol important în susținerea incluziunii financiare și credem că, indiferent de situația lor socială, oamenii trebuie să aibă acces la o formă responsabilă de finanțare. În cei 19 ani de prezență în România, am deservit peste 1,3 milioane de clienți, aproape jumătate dintre ei din mediul rural, mulți la primul împrumut din viața lor. Doar în acest an, peste 15.000 de români și-au creat un istoric de creditare cu un împrumut Provident. În același timp, mii de clienți au ieșit din portofoliul nostru prin refinanțări la alți creditori, cu precădere bănci. Ne dorim să continuăm să jucăm acest rol în industria financiară și să investim în diversificarea produselor și serviciilor pe care le oferim,” a declarat Florin Bâlcan, Director General Provident Financial România.

Impact indirect în economia locală: 1,33 miliarde de euro

Potrivit studiului Civitta, valoarea adăugată indirect creată de Provident - prin activitatea clienților și a furnizorilor săi – este de 1,33 miliarde de euro. Această contribuție provine în special din comerț, construcții, servicii profesionale și tehnice, IT&C, transport și depozitare, precum și din servicii administrative și suport. 33,5% din impactul indirect generat de Provident este realizat în mediul rural și 66,5% în cel urban.

Cine sunt clienții Provident

În fiecare zi, aproape 200.000 de români au încredere că Provident le oferă în mod responsabil ajutorul de care au nevoie pentru a merge înainte. De la începutul activității în România, Provident a acordat împrumuturi în valoare totală de aproape 2,1 miliarde de euro. În 2025, valoarea medie a unui împrumut a fost de 4.907 de lei. Cel mai mare volum de credite acordat în urban a fost în București, 262 milioane de euro, iar în rural, în județul Dâmbovița, 54,5 milioane de euro. Jumătate dintre clienți s-au împrumutat pentru cheltuieli neprevăzute, 12% pentru reparații și renovări în gospodărie, 9% pentru achiziția de electrocasnice și 5% pentru acoperirea facturilor la utilități.

„Dacă ne uităm la modul în care a evoluat oferta noastră de produse și canale de distribuție, vedem în continuare o cerere susținută pentru produsul care ne-a consacrat în România: împrumutul la domiciliu, care are în spate o istorie de peste 140 de ani și milioane de clienți în întreaga lume. Credem că modelul nostru actual de business va rămâne relevant pentru o bună parte dintre clienții noștri mult timp de acum înainte”, adaugă Florin Bâlcan.

Provident este parte a unui grup britanic puternic, listat la bursa din Londra

Provident Financial România face parte din grupul britanic International Personal Finance (IPF), cel mai mare furnizor de credite la domiciliu din Europa. Grupul are 1,7 milioane de clienți în 9 țări din Europa, precum şi în Mexic și Australia. IPF este unul dintre cei mai mari angajatori britanici din Europa Centrală și de Sud-Est și companie internațională listată la Bursa din Londra. Din 2006, Provident a investit în România peste 553 de milioane de euro și a contribuit la bugetul de stat cu taxe în valoare de peste 273 de milioane de euro. Cu peste 2.000 de angajați, compania este al doilea cel mai mare angajator britanic din România.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

provident
economie
romania
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 46 minute
SONDAJ alegeri Primăria Capitalei. Ultimele procente pentru București: Candidații care au crescut în campanie
Publicat acum 51 minute
Profesorul Tiberiu Tănase, invitatul săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
Publicat acum 58 minute
Hervis pleacă din România. Ce se va întâmpla cu cele 49 de magazine din țară
Publicat acum 1 ora si 13 minute
Cu cât a contribuit Provident la economia României
Publicat acum 1 ora si 32 minute
România în derivă. Interviu: Răsvan Popescu creionează „un portret de țară care contrariază” / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
Publicat acum 17 ore si 35 minute
Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Publicat pe 04 Dec 2025
Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit
Publicat pe 03 Dec 2025
A murit Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close