€ 5.0919
|
$ 4.3707
|

Subcategorii în Sanatate

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0919
|
$ 4.3707
 
DCNews Sanatate Când folosim tratamentul simptomatic sau antibiotic? Dr. Sarafoleanu arată principalele semnale
Data publicării: 16:16 05 Dec 2025

EXCLUSIV Când folosim tratamentul simptomatic sau antibiotic? Dr. Sarafoleanu arată principalele semnale
Autor: Tiberiu Vasile

Când folosim tratamentul simptomatic sau antibiotic Dr. Sarafoleanu arată principalele semnale Femeie gripă. Sursa Foto: Freepik
 

Prof. univ. dr. Codruț Sarafoleanu, medic primar ORL, a explicat cum pacienții au devenit mai conștienți de riscurile automedicației cu antibiotice și cum recunoaștem semnele care indică necesitatea consultului medical.

În cadrul „HEALTH FORUM: Managementul responsabil al antibioticelor în sezonul virozelor: riscuri și soluții”, conferință organizată de DC News Media Group, unde au fost discutate mai multe subiecte esențiale, prof. univ. dr. Codruț Sarafoleanu, medic primar ORL, a vorbit despre modul în care pacienții sunt, în general, mai educați și mai conștienți de riscurile automedicației cu antibiotic. Totuși, încă persistă situații în care diferențierea între tratamente simptomatice și antibiotice poate fi dificilă, iar cunoașterea semnelor de alarmă rămâne esențială pentru decizia corectă.

"Pacienții au devenit mai responsabili pentru că au realizat ce înseamnă rezistența la antibiotice"

"Pacienții, față de ultimii ani, sunt mai bine pregătiți. Li s-a explicat pacienților, au fost suficiente campanii media care au dezvoltat subiectul și au explicat riscurile la care ne supunem dacă luăm tratamente antibiotice nejustificate. Cred că a mărit gradul de aderență al populației la ideea aceasta de a face tratament simptomatic pe răcelile banale. Nu mai este presiunea atât de mare, de exemplu din partea părinților, în cabinetele de medicină de familie sau în camerele de gardă și cabinetele medicilor ORL, în numele cărora vorbesc acum. Oamenii au devenit mai responsabili pentru că au realizat ce înseamnă rezistența la antibiotice. Avem însă și reversul medaliei, în sensul în care încă se mai folosesc antibiotice rămase de la o infecție anterioară, împrumutate de la vecini sau de la membri ai familiei, ceea ce evident este o greșeală fundamentală. Ceea ce s-a remarcat în ultima vreme este nu doar creșterea rezistenței la antibiotice, dar și creșterea rezistenței la unele antivirale. Este firesc. Un alt aspect important, care trebuie explicat pacienților și colegilor noștri, este faptul că noi molecule de antibiotic care să se potrivească spectrului microbian din infecțiile respiratorii nu s-au inventat în ultimii ani într-un ritm atât de alert pe cât au evoluat rezistențele și infecțiile bacteriene.

Semnele pentru tratarea simptomatică și pentru cea cu antibiotice

Inițial, la simptomele banale, o usturime de nas, ceva secreții apoase, seroase sau chiar mucoase, o jenă faringiană, o durere care poate iradia spre urechi, chiar și o tuse seacă, la început nu necesită niciun fel de tratament antibiotic. În principiu, din respect pentru ceilalți din comunitate se folosește o mască sau izolarea la domiciliu, respectiv tratament simptomatic. În momentul în care observăm că febra persistă, iar valorile acestea sunt ridicate, în ciuda tratamentului antitermic, antiinflamator pe care pacientul și-l administrează, atunci ar fi primul semn de atenție. Apoi, repet, schimbarea aspectului secrețiilor nazale, apariția tusei productive cu expectorație mucopurolentă, depozitele pultacee la nivelul amigdalelor, acele depozite albicioase, și uneori imposibilitatea de a înghiți, sunt semne pentru ceva mai serios. Unii pacienți care ajung la infecții bacteriene grave nu-și pot înghiți la un moment dat nici saliva. Au dificultăți de deschidere a gurii, iar aceste semne trebuie să le atragă atenția și să se prezinte către o cameră de gardă sau către un cabinet de specialitate. Ce aș putea să vă mai spun este faptul că înainte era o presiune foarte mare, iar un studiu foarte interesant făcut în Marea Britanie, în care colegii medici de familie au remarcat că exista o creștere a prescripțiilor de antibiotic, la siguranță, ca să spun așa, în weekend. Presiunea pacienților era foarte mare, iar dacă li se întâmpla ceva din aceste complicații în weekend, să fie asigurați cu antibiotic. S-a întâmplat și în România, dar această presiune, din fericire, s-a mai relaxat în ultimii ani", a explicat Prof. univ. dr. Codruț Sarafoleanu, medic primar ORL.

CITEȘTE ȘI: Dacă avem roșu în gât, trebuie să luăm antibiotic? Prof. Sarafoleanu demontează cele mai mari mituri despre răcelile de sezon

VEZI TOATĂ CONFERINȚA AICI:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

raceala
tratament
antibiotic
sarafoleanu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
Daniel Băluță anunță extinderea magistralei M4: 14 noi stații de metrou
Publicat acum 5 minute
CNSAS, anunț oficial despre un candidat la Primăria București: A fost cadru al Securității
Publicat acum 20 minute
„Cel mai nou, puternic, injectabil” antibiotic. Rețeta sigură pentru boală
Publicat acum 36 minute
Sf. Nicolae, sărbătoare cu cruce roșie pe 6 decembrie. Cine a fost el și care sunt tradițiile
Publicat acum 50 minute
Prof. Dr. Șerban Bubenek, premiat pentru contribuția științifică și susținerea oferită comunității ATI israeliene
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 03 Dec 2025
De ce a murit medicul Ștefania Szabo. Rezultatul autopsiei
Publicat pe 03 Dec 2025
Alertă alimentară: 600 de kilograme de pește, retras de la vânzare. Avea larve de Anisakis spp. Cât de periculoasă este anisakiaza
Publicat acum 20 ore si 1 minut
Biroul Electoral, veste proastă pentru Cătălin Drulă. A fost admisă cererea de eliminare
Publicat pe 04 Dec 2025
Cătălin Drulă a picat sub 10% pe Polymarket, arată Andrei Caramitru: Noi, toți, am înnebunit
Publicat acum 21 ore si 8 minute
Ultima Lună Plină din 2025. Astrolog Daniela Simulescu: Cele patru zodii afectate
 
drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

discutie de la garderoba importanta pentru reforma educatiei Discuție de la garderobă, importantă pentru reforma Educației

de Val Vâlcu

alegeri primar bucuresti ce se joaca in 7 decembrie scenariul lui razvan dumitrescu despre un candidat convenabil nu e drula Alegeri primar București: Ce se joacă în 7 decembrie. Scenariul lui Răzvan Dumitrescu despre un candidat convenabil. Nu e Drulă!

de Răzvan Dumitrescu

vezi arhiva de editoriale
 
x close