„Dacă vorbim despre prevenție și factori de risc, sunt factori tradiționali sau moșteniți, cum spunem noi. Antecedentele heredocolaterale, vârsta, diabetul zaharat de tip 1. Ei sunt factori care nu pot fi influențați”, a punctat dr. Monica Trofin-Bănescu, medic primar Cardiologie, șef secție Cardiologie și coordonator USTACC, Spitalul Clinic SANADOR.

Factori de risc cardiovascular dobândiți

„Mai sunt și factorii dobândiți, precum supraponderalitatea, sedentarismul, fumatul, dislipidemia. În ultimii ani, și probabil se va discuta tot mai mult în viitorul apropiat, sunt factori de risc identificați, caracteristici vremurilor noastre, care afectează toate categoriile de vârstă și care modifică un pic vârsta la care sunt incidente evenimentele cardiovasculare.

Aici vorbesc despre consumul de droguri la tineri, de segmentul 30-50 de ani al oamenilor foarte activi în societate, precum stresul cronic și sindromul de burnout. Aceste lucruri cresc rata evenimentelor cardiovasculare. Iar la vârstnici vorbim despre izolarea socială”, a mai explicat aceasta.

Dr. Monica Trofin-Bănescu: Informarea în România, încă deficitară

„Poate vi se pare ciudat că, în București, în zilele noastre, mai sunt oameni pe care-i doare în piept, au angină pectorală și spun 'M-am culcat, am crezut că-mi trece'. La fel de bine, există oameni de 40-45 de ani, care vin la medic, li se recomandă niște investigații și spun: 'Haideți, doamna doctor, chiar așa bolnav sunt?!' Raportul este, din start, defensiv. Cu alte cuvinte, multă lume merge la medic ca să primească confirmarea că e bine, dar cât mai repede și cu cât mai puține investigații. Dacă se poate, și garanții. Informarea populației încă este deficitară în România. Este nevoie de mult mai multă informare.

De asemenea, în screening vorbim despre o medicină de precizie. Desigur, dacă ne uităm la părinții și bunicii noștri, avem deja o idee despre ceea ce înseamnă destinul nostru medical, pentru că o bună parte dintre bolile pe care le-au avut ei, probabil, le vom avea și noi. Dar, în 2026, această informație nu mai este suficientă pentru a avea un impact pentru un tânăr de 40 de ani, fumător. Trebuie mai multe informații”, a explicat dr. Monica Trofin-Bănescu, medic primar Cardiologie, șef secție Cardiologie și coordonator USTACC, Spitalul Clinic SANADOR, la conferința „HEALTH FORUM: Prevenția, investiție strategică în viață, sănătate și dezvoltare″, organizată de trustul media DC News Media Group.

