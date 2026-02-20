€ 5.0974
Corneliu Ștefan: O nouă investiție pentru sănătatea dâmbovițenilor
Data publicării: 13:09 20 Feb 2026

Corneliu Ștefan: O nouă investiție pentru sănătatea dâmbovițenilor
Autor: Crişan Andreescu

sanatate

Am participat astăzi la conferinţa de finalizare a unui nou proiect esențial pentru Spitalul Județean de Urgență Târgoviște: dotarea laboratoarelor de genetică și anatomie patologică cu echipamente de ultimă generație.

"Valoarea proiectului este de aproximativ 9.800.000 lei, o investiție care întărește capacitatea spitalului de a diagnostica și trata corect afecțiunile oncologice.

Aceste dotări înseamnă analize mai rapide și rezultate mai precise, care îi ajută pe medici să stabilească diagnosticul corect și să aleagă tratamentul potrivit pentru fiecare pacient. În plus, investigațiile pot fi realizate aici, la Târgoviște, fără deplasări în alte centre medicale.

Concret, acest proiect aduce beneficii directe pentru pacienţi:

-Diagnostic precis și rapid pentru afecțiunile oncologice.

-Tratament personalizat, adaptat profilului tumoral al fiecărui pacient.

-Aparatură medicală modernă, chiar aici, acasă.

  Faptele vorbesc de la sine, iar investițiile continuă! Sănătatea dâmbovițenilor rămâne prioritatea noastră și nu ne oprim aici", a precizat Liderul PSD Dâmbovița.

