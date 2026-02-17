Un test rapid, care poate fi efectuat acasă, poate depista semnele precoce ale cancerului pulmonar

Unghiile, dacă își schimbă culoarea sau forma, pot indica uneori potențiale probleme de sănătate. În ceea ce privește cancerul pulmonar, care este cea mai frecventă cauză de deces prin cancer la nivel mondial, este important să se acorde atenție unui fenomen cunoscut sub numele de „unghii în formă de ciocan”.

Acesta apare la „35% dintre persoanele cu cancer pulmonar cu celule non-mici și la 4% dintre persoanele cu cancer pulmonar cu celule mici”, potrivit Fundației Roy Castle pentru Cancerul Pulmonar.

Cum arată „unghiile în formă de ciocan”

Dr. Davood Johari a explicat pentru New York Post că unghiile în formă de ciocan apar atunci când „vârfurile degetelor par mai late și mai rotunde decât în mod normal, cu unghiile curbate în jos, asemănându-se cu o lingură răsturnată”.

„Patul unghiei, zona de sub unghie, este spongios și mai moale. Vârful degetului poate fi roșu sau mai cald decât de obicei”, a adăugat el, conform Ladbible.

Cum se face „testul degetului”

Dacă apăsați unghiile unul de altul, ar trebui să observați un mic spațiu „în formă de diamant”.

O persoană sănătoasă ar trebui să poată vedea acest spațiu destul de ușor.

Cu toate acestea, în cazul persoanelor cu unghii în formă de ciocan, spațiul nu va fi vizibil, deoarece vârfurile degetelor sunt umflate.

Afecțiunea se observă mai întâi la baza unghiei și se extinde treptat în sus. Unghia începe apoi să se curbeze mai mult când este privită din lateral, pe măsură ce degetele devin mai mari din cauza umflăturii.

Ce alte probleme de sănătate pot indica unghiile

Unghiile în formă de ciocan pot fi un simptom al cancerului pulmonar în stadiu incipient sau avansat. De asemenea, pot indica și alte probleme de sănătate.

„Infecțiile pulmonare cronice, bolile pulmonare interstițiale, fibroza chistică și bronșiectazia pot fi asociate cu degetele hipocratice.

De asemenea, poate indica o serie de alte probleme de sănătate subiacente, inclusiv malformații cardiace congenitale, afecțiuni gastrointestinale (boala Crohn, colită ulcerativă, boala celiacă și ciroză hepatică) și alte afecțiuni, cum ar fi boala Graves, endocardită infecțioasă și altele.

Multe modificări ale unghiilor sunt inofensive și pot fi legate de îmbătrânire, leziuni și traume sau activități cotidiene, cum ar fi utilizarea lacului de unghii.

Cu toate acestea, orice schimbări persistente ale culorii, formei sau grosimii unghiilor, care durează mai mult de câteva săptămâni, trebuie verificate de un medic”, a spus dr. Johari.

Paula Chadwick, director executiv al Fundației Roy Castle pentru Cancerul Pulmonar, comentează:

„Este destul de îngrijorător faptul că foarte puține persoane sunt capabile să recunoască simptomele cancerului pulmonar; 20% dintre persoanele din Marea Britanie nu sunt în măsură să numească niciun semn al cancerului pulmonar, cu atât mai puțin unul mai puțin cunoscut, precum degetele în formă de ciocan”.

Alte simptome ale cancerului pulmonar

Potrivit NHS, alte simptome ale cancerului pulmonar includ:

tuse persistentă care se agravează și nu dispare după trei săptămâni

infecții toracice frecvente

tuse cu sânge

durere la respirație sau tuse

dificultăți persistente de respirație

Dacă v-ați confruntat cu vreuna dintre aceste probleme și doriți să discutați cu cineva în confidențialitate, contactați linia de asistență pentru cancer Macmillan la numărul 0808 808 00 00, între orele 8:00 și 20:00, șapte zile pe săptămână.