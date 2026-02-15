€ 5.0943
Ucraina, acuzată că blochează conducta Drujba. Ungaria și Slovacia fac apel la Croația pentru aprovizionarea cu petrol rusesc
Data publicării: 22:05 15 Feb 2026

Ucraina, acuzată că blochează conducta Drujba. Ungaria și Slovacia fac apel la Croația pentru aprovizionarea cu petrol rusesc
Autor: Ioan-Radu Gava

volodimir zelenski in masina Foto: Agerpres

Ungaria şi Slovacia încearcă să importe petrol rusesc prin Croaţia şi acuză Ucraina că blochează conducta Drujba.

Ungaria şi Slovacia s-au adresat Croaţiei cu solicitarea ca aceasta să permită transportul petrolului rusesc prin conducta Adria, în timp ce Ucraina continuă să blocheze tranzitul prin conducta Drujba, a afirmat duminică ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, potrivit agenţiei MTI.

"Solicităm Croaţiei să permită transportul petrolului rusesc către Ungaria şi Slovacia prin conducta Adria, conform regulilor Bruxelles-ului", respectiv excepţia acordată celor două ţări din UE lipsite de ieşire la mare de a continua să importe petrol rusesc, în pofida sancţiunilor impuse Rusiei, se arată într-o declaraţie semnată de Szijjarto.

"Securitatea aprovizionării unei ţări cu energie nu trebuie să fie niciodată o chestiune ideologică, prin urmare ne aşteptăm din partea Croaţiei ca, spre deosebire de Ucraina, să nu pună în pericol securitatea aprovizionării cu petrol a Ungariei şi Slovaciei", a adăugat ministrul ungar.

CITEȘTE ȘI              -             Donald Trump le cere alte miliarde de dolari țărilor din Consiliul pentru Pace. Anunțul va fi făcut la prima reuniune

Şi premierul slovac Robert Fico a acuzat duminică Ucraina că tergiversează repornirea conductei Drujba pentru a face presiuni asupra Ungariei printr-un "şantaj politic" să renunţe la opoziţia exprimată de premierul ungar Viktor Orban faţă de o viitoare aderare a Ucrainei la UE, declaraţie dată de Fico la o conferinţă de presă comună la Bratislava cu secretarul american de stat Marco Rubio.

Ministerul ucrainean de Externe a susţinut joi că tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba a fost suspendat din 27 ianuarie în urma unui atac rusesc. Totuşi, Fico a susţinut de partea sa că dispune de informaţii conform cărora conducta ar fi fost reparată în timpul scurs de atunci, adăugând că nu crede versiunea niciuneia dintre cele două părţi implicate în război, Rusia şi Ucraina.

"Au fost atât de multe minciuni de o parte şi de cealaltă încât nu am curajul să spun cine a bombardat sau a distrus o parte din infrastructura petrolieră", a remarcat Fico la aceeaşi conferinţă de presă.

ucraina

ucraina
ungaria
slovacia
drujba
rusia
petrol
