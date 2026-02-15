€ 5.0943
Tragedie în Vrancea. Două persoane găsite decedate în locuinţă
Data publicării: 15:40 15 Feb 2026

Tragedie în Vrancea. Două persoane găsite decedate în locuinţă
Autor: Mihai Ciobanu

Tânărul răsturnat pe calea ferată în Chiajna se grăbea să salveze un prieten cardiac. Soția: I-a fost amputat piciorul stâng Acciddent, imagine cu ambulanță. Sursa foto: Agerpres

Două persoane au fost găsite decedate în locuinţă.

Un bărbat de 38 de ani şi o femeie de 24 de ani au fost găsiţi decedaţi, duminică, într-o locuinţă din satul Voetin, comuna Sihlea, cauza posibilă fiind intoxicarea cu monoxid de carbon, provenit de la o instalaţie de încălzire, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.

Duminică, 15 februarie, în jurul orei 11:30, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Vrancea a fost sesizat, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul că două persoane au fost găsite decedate într-o locuinţă din localitatea Sihlea, sat Voetin. La faţa locului s-au deplasat poliţiştii, împreună cu echipaje medicale, care au constatat decesul a două persoane, un bărbat în vârstă de 38 de ani şi o femeie în vârstă de 24 de ani, aflaţi în baia imobilului. Cu ocazia verificărilor efectuate, nu au fost identificate urme vizibile de violenţă. Din primele date, există indicii privind o posibilă intoxicaţie cu monoxid de carbon, în contextul utilizării pentru încălzire a unui instant conectat la o butelie de gaz, a precizat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Vrancea.

Potrivit sursei citate, trupurile neînsufleţite au fost transportate la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei şi stabilirii cu exactitate a cauzei decesului.

În cauză a fost deschis un dosar penal pentru infracţiunea de ucidere din culpă. 

vrancea
