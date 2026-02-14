€ 5.0943
|
$ 4.2964
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0943
|
$ 4.2964
 
DCNews Stiri Mi-Th Influencer prezintă povestea Karinei Ioana Lungu, model de succes la doar 15 ani - VIDEO
Data publicării: 19:48 14 Feb 2026

EXCLUSIV Mi-Th Influencer prezintă povestea Karinei Ioana Lungu, model de succes la doar 15 ani - VIDEO
Autor: Doinița Manic

imagine cu Karina Ioana Lungu Karina Ioana Lungu dezvăluie secretele frumuseții, la Mi-Th Influencer.

Emisiunea Mi-Th Influencer revine cu o nouă ediție.

Mirela Vescan şi Thea Haimovitz vă aşteaptă duminică, 15 februarie, la o nouă ediție a emisiunii Mi-Th Influencer. De această dată este invitată Karina Ioana Lungu, o tânără frumoasă care la doar 15 ani este model de succes.

Aceasta ne va dezvălui secretele frumuseții ei, dar și diverse trucuri pentru fetele care vor să aleagă acest drum al modelingului. Karina Ioana Lungu impresionează nu doar prin frumusețea ei, ci și prin modestia și educația de care dă dovadă.

Emisiunea se transmite duminică, 15 februarie, de la ora 11:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube ale acestor platforme. 

Rămâneţi alături de noi!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

mi-th influencer
mirela vescan
thea haimovitz
modeling
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Fondurile UE, salvarea României. Dăianu: Țara nu dă faliment, dar oamenii suferă enorm
Publicat acum 15 minute
Saturn în Berbec, 2026-2028. Previziuni pentru Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător și Pești
Publicat acum 41 minute
Mama fetiței de 4 ani dusă la UPU în stare gravă, reținută. A fost reținut și concubinul femeii
Publicat acum 53 minute
Record de turişti români în Bulgaria
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Mi-Th Influencer prezintă povestea Karinei Ioana Lungu, model de succes la doar 15 ani - VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 12 ore si 11 minute
Horoscop 14 februarie 2026. Saturn intră în Berbec. Previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 29 minute
Zelenski, atac la Viktor Orban. S-a luat de burta lui mare / Ce a zis de România / video viral
Publicat acum 10 ore si 1 minut
Scandal cu anularea alegerilor. Ciolacu, șocat de o întrebare de la Digi24: Constantin Toma a căzut în capcană. N-am mai auzit așa ceva
Publicat acum 3 ore si 5 minute
Accident grav pe pârtie. Adolescentă preluată de elicopterul SMURD
Publicat acum 7 ore si 45 minute
Imagine virală cu șefa diplomației europene, Kaja Kallas, în timpul discursului lui Marco Rubio / foto în articol
 
platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

gerul care s a abatut asupra romaniei a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani dar ce a salvat romania de la intreruperea livrarii gazelor Gerul care s-a abătut asupra României a adus cel mai mare consum de gaze din ultimii ani. Dar ce a salvat România de la întreruperea livrării gazelor?

de

vezi arhiva de editoriale
 
x close