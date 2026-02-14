Mi-Th Influencer prezintă povestea Karinei Ioana Lungu, model de succes la doar 15 ani - VIDEO

Mirela Vescan şi Thea Haimovitz vă aşteaptă duminică, 15 februarie, la o nouă ediție a emisiunii Mi-Th Influencer. De această dată este invitată Karina Ioana Lungu, o tânără frumoasă care la doar 15 ani este model de succes.

Aceasta ne va dezvălui secretele frumuseții ei, dar și diverse trucuri pentru fetele care vor să aleagă acest drum al modelingului. Karina Ioana Lungu impresionează nu doar prin frumusețea ei, ci și prin modestia și educația de care dă dovadă.

Emisiunea se transmite duminică, 15 februarie, de la ora 11:00, pe DC News, DC News TV, dar şi pe paginile de Facebook şi Youtube ale acestor platforme.

Rămâneţi alături de noi!