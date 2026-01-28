€ 5.0961
Data actualizării: 13:48 29 Ian 2026 | Data publicării: 21:30 28 Ian 2026

EXCLUSIV Un USR-ist „ieșit din rând”, despre economia României | Claudiu Năsui, interviu
Autor: Anca Murgoci

claudiu-nasui_18113100 Sursa foto Agerpres

Deputatul USR Claudiu Năsui vine la DC News, DC News TV și DC Business.

Despre diferența dintre vorbe și fapte, lozinci și realitate! Dinspre Guvern auziți zilnic despre deficit și restructurare! Despre pensii speciale și reducerea cheltuielilor! Despre tăieri și restructurări în administrația centrală și locală!

Despre economie.... guvernații promit că nu mai cresc taxele... Așa sună vorbele de la Guvern. Dar care este, de fapt, realitatea? Aflați joi, în direct, la ora 12.00, la „Ce se întâmplă?”, pe DC News, DC News TV și DC Business. Și aflați totul de la un USR-ist care pare că iese din rând: Claudiu Năsui!

Emisiunea este realizată de jurnalistul Răzvan Dumitrescu.

claudiu năsui
usr
guvern
economie
Comentarii

