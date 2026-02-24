€ 5.0954
DCNews Stiri Generația mamelor care nu mai vor să se „sacrifice”. Ce preț plătesc copiii? Daniela Gavankar, la Părinți Prezenți / VIDEO
Data publicării: 15:20 24 Feb 2026

EXCLUSIV Generația mamelor care nu mai vor să se „sacrifice”. Ce preț plătesc copiii? Daniela Gavankar, la Părinți Prezenți / VIDEO

Generația mamelor care nu mai vor să se sacrifice Ce preț plătesc copiii Daniela Gavankar, la Părinți Prezenți VIDEO Generația mamelor care nu mai vor să se „sacrifice”. Ce preț plătesc copiii? Daniela Gavankar, la Părinți Prezenți / VIDEO

În cadrul emisiunii Părinți Prezenți, realizată de redactorul-șef Părinți și Pitici, Loredana Iriciuc, de marți, 24 februarie, începând cu ora 20:00, pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV, vom vorbi despre generația mamelor care nu mai vor să se „sacrifice” și ce preț plătesc copiii, alături de Daniela Gavankar, psiholog și mentor pentru psihologi.

În generațiile trecute, mamele se sacrificau complet. Își anula propria viață pentru copii și familie. Azi, multe mame au trecut în cealaltă extremă. Se pun pe primul loc, se iubesc pe sine, dar copilul lor e lăsat în grija școlii, a activităților, a programului sufocant. Echilibrul undeva a dispărut și am trecut dintr-o extremă în cealaltă.

Daniela Gavankar, psiholog și mentor pentru psihologi, vorbește despre cum aceste extreme afectează dezvoltarea copilului și relațiile din familie, și despre cum mamele pot să găsească o cale de mijloc și să nu se ducă în extreme. Ea a creat și un program în acest sens, „8 săptămâni în balon”, care ajută mamele să învețe cum să se conecteze cu copilul, cu partenerul, fără să se piardă pe ele.

În cadrul acestei ediții Părinți Prezenți, o emisiune marca ParintisiPitici.ro, vom discuta despre: 

Mama care s-a anulat

Epuizarea tăcută

„Revolta” generației actuale de mame

Copilul „instituționalizat” emoțional

Agenda perfectă, relația fragilă

Copilul „independent” prea devreme

Mama permanent ocupată

Iubirea de sine dusă la limită

Cum arată echilibrul?

Vă invităm să nu ratați emisiunea de marți, 24 februarie, începând cu ora 20:00! Emisiunea fi transmisă pe canalele de YouTube și pe paginile de Facebook Părinți și Pitici, DC News și DC News TV!

parinti prezenti
