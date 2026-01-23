Sâmbătă, 24 ianuarie, începând cu ora 17.00, scrii Flaviu George Predescu și Mihail Gălățanu vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii De Ce Citim, despre opera și viața scriitorului, relația maestru-discipol, dar și despre relația dintre credință și artă.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!