Scriitorul Mihail Gălățanu, invitatul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
Data publicării: 11:51 23 Ian 2026

EXCLUSIV Scriitorul Mihail Gălățanu, invitatul săptămânii la De Ce Citim/ VIDEO
Autor: Anca Murgoci

WhatsApp Image 2026-01-21 at 11.55.28 De ce citim

Scriitorul Mihail Gălățanu este invitatul unei noi ediții De Ce Citim. 

Sâmbătă, 24 ianuarie, începând cu ora 17.00, scrii Flaviu George Predescu și  Mihail Gălățanu vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii  De Ce Citim, despre opera și viața scriitorului, relația maestru-discipol, dar și despre relația dintre credință și artă. 

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube. 

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ! 

Mihail Gălățanu
dc citim
de ce citim
