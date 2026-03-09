Când dragostea începe cu o ceartă: Războiul Sexelor, la Mojo. O comedie plină de replici savuroase

Spectacolul „Războiul Sexelor” aduce pe scenă o comedie alertă despre orgolii, conflicte și sentimente care apar exact atunci când personajele sunt convinse că nu vor să audă de ele.

O femeie de ispravă, pregătită pentru orice. Aprigă, gospodină „de fier” și pusă pe scandal, Natalia Stepanovna nu se dă în lături de la nimic. Vreți să vedeți cum se transformă o cerere în căsătorie într-un meci de box?

​În Actul I din "Războiul Sexelor", dragostea nu plutește în aer, ci zboară pe fereastră împreună cu logica! Ce va cede mai întâi: inima lui Lomov, nervii Nataliei sau răbdarea lui Ciubukov?

În primul act, o simplă cerere în căsătorie se transformă rapid într-o dispută aprinsă. Personajele ajung să se certe pe pământuri, principii și detalii aparent absurde, iar discuția scapă repede de sub control. Logica dispare, nervii cresc, iar situația devine din ce în ce mai comică.

Un tată în adevăratul sens al cuvântului. Ciubukov e tatăl care vrea doar să-și vadă fata măritată ca să scape de griji, dar se trezește arbitru într-un război al orgoliilor. E greu să îți păstrezi calmul când viitorul ginere e un pachet de nervi, iar fiica ta e o furtună. Cum va reuși să țină casa în picioare?

Un bărbat anxios și ipohodru, dar cu intenții și principii. ​Ivan Vasilievici Lomov e aici să demonstreze că drumul spre iubire e presărat cu palpitații la inimă și cârcei la picior. Va reuși să scoată inelul înainte să leșine?

​În Actul II din "Războiul Sexelor", ura e doar un preludiu. De la ea până la dragoste e un singur pas. Smirnov și Popova vor se vor lupta în duel, iar Luca îi va asista din umbră

Locotenent și proprietar de vilă, un creditor misogin de o onestitate brutală. Grigori Stepanovici Smirnov nu are răbdare pentru maniere. A venit să-și recupereze datoriile, dar viața e plină de capcane periculoase... mai ales când sunt îmbrăcate în rochii de doliu. Vino să vezi cum se îmblânzește un „urs” la Războiul Sexelor.

În partea a doua, conflictul se mută într-o altă confruntare. Smirnov, un creditor direct și lipsit de menajamente, vine să își recupereze datoria de la Popova, o văduvă hotărâtă să își apere poziția. Disputa dintre cei doi escaladează până la provocări dramatice, dar tensiunea dintre ei capătă treptat o turnură neașteptată.

O voce a rațiunii care este ignorată constant. Luca e cel care încearcă să stingă focul, dar de cele mai multe ori nu face decât să se ferească din calea farfuriilor care zboară. E martorul tăcut al unui război care nu se mai termină. Vrei să vezi cum arată haosul prin ochii celui care trebuie să curețe după el? Luca te invită la Războiul Sexelor

În tot acest haos apare și Luca, martorul discret al conflictelor. Deși încearcă să tempereze spiritele, de cele mai multe ori nu face decât să observe de la distanță cum orgoliile izbucnesc și cum certurile scapă de sub control.

O văduvă cu un temperament vulcanic, ascuns sub voalul de doliu. Elena Ivanovna Popova a decis că viața ei s-a terminat odată cu răposatul, dar socoteala de acasă nu se potrivește cu cea a creditorilor. Cine câștigă duelul când o damă fină învață să tragă cu pistolul?

„Războiul Sexelor” mizează pe ritm rapid, replici savuroase și situații absurde. Reușește să transforme conflictele dintre personaje într-o comedie plină de energie. Spectacolul vorbește, cu mult umor, despre cât de subțire poate fi uneori linia dintre ceartă și apropiere.

Și dacă vreți să mergeți la această comedie, aveți ocazia pe 26 aprilie și 28 iunie, la ora 18.30, la Mojo Club, București. Bilete aici: https://ticketstore.ro/ro/bilete/11330/razboiul-sexelor

Foto: @mihaela.cuturela

Distribuție:



Gabriel Zaharia

Cezar Costache

Diana Lanțoș

Ana Monica Vîlcu

Gabriel Catană

