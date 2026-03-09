Liderul politic care vorbește săptămânal cu Nicușor Dan într-o cameră fără microfoane

Dominic Fritz, președintele USR, a zis că merge săptămânal la Cotroceni să vorbească cu Nicușor Dan.

Dominic Fritz a spus că vorbește între patru ochi cu președintele țării într-o sală unde nu sunt microfoane.

„Eu vorbesc cu Nicușor Dan în fiecare săptămână despre toate temele zilei. Ne întâlnim, de obicei. Merg la Cotroceni. Vorbim și la telefon dacă este nevoie, dar cam o dată pe săptămână sunt la Cotroceni ca să discutăm toate temele zilei. Și este o discuție între patru ochi, într-o sală unde, garantat, nu sunt microfoane, așa că știm doar el și eu ce discutăm”, a zis Dominic Fritz la Digi 24.

