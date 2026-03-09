€ 5.0979
|
$ 4.4111
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0979
|
$ 4.4111
 
DCNews Politica Personalități politice „Cine se teme de Caragea?” Fritz ne luminează: E doar un post de 3.000 de lei...
Data actualizării: 22:22 09 Mar 2026 | Data publicării: 22:21 09 Mar 2026

„Cine se teme de Caragea?” Fritz ne luminează: E doar un post de 3.000 de lei...
Autor: Anca Murgoci

Viorel Salvador Caragea Viorel Salvador Caragea

Numirea lui Viorel Salvador Caragea, fost șef al Poliției Gorj, în funcția de administrator special al Uzinei Mecanice (UM) Sadu a declanșat un conflict politic deschis.

Președintele USR, Dominic Fritz, a vorbit despre această numire. Răspunsul său te lasă fără comentarii. A zis că de Viorel Salvador Caragea... se tem... oamenii pe care i-a arestat. Fritz n-a putut să nominalizeze pe nimeni.

„Sunteți de acord cu Viorel Salvador Caragea, numit director la Uzina de Armament Sadu?”, l-a întrebat Cosmin Prelipceanu.


„Nu îl cunosc pe domnul. Am aflat și eu. Nu am fost consultat în legătură cu această numire, pentru că nu este o numire a partidului, ci a ministerului. Pe mine nu vreau să spun că mă amuză, dar este totuși interesant faptul că un post într-o companie de stat pe care 95% dintre români nu o cunosc, un post plătit cu aproximativ 3.000 de lei, ajunge să provoace un scandal public atât de mare. Eu am învățat ceva în puținii mei ani de politică: De obicei, când există un backlash, o rezistență atât de mare față de o numire, înseamnă că s-ar putea ca cineva să aibă o teamă. Poate faptul că domnul a mai arestat în trecut niște oameni care au furat chiar din această fabrică are legătură cu faptul că acum unii sunt stresați”, a zis Dominic Fritz.


„Semnele mele de întrebare sunt de ce a izbucnit un scandal atât de mare și cine se teme de această numire și de acest om”, a mai zis președintele USR la Digi 24.

Întrebat totuși cine se teme de Viorel Salvador Caragea, Fritz a zis: „Întrebați-i pe cei care au fost arestați atunci”.

VEZI ȘI: PSD: Uniunea Salvador România trebuie să revoce numirea lui Salvador! 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

viorel salvador caragea
dominic fritz
usr
psd
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
Chiflele cu brânză cottage care au cucerit internetul: rețeta simplă ce te face să le pregătești imediat
Publicat acum 26 minute
Daciana Sârbu, fază controversată după ce a divorțat. A avut o surpriză când și-a făcut buletinul
Publicat acum 52 minute
Donald Trump, anunțuri importante privind războiul cu Iranul / video
Publicat acum 1 ora si 4 minute
Daciana Sârbu a zis ce i-a lipsit lui Victor Ponta pentru a ajunge președintele României
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Ce au discutat Putin și Trump la telefon? Războaiele din Iran și Ucraina, pe agenda convorbirii
 
Cele mai citite știri
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close