Chiflele cu brânză cottage care au cucerit internetul: rețeta simplă ce te face să le pregătești imediat

De aproximativ doi ani, brânza cottage a invadat rețelele sociale prin nenumărate rețete. Utilizarea sa în bucătărie nu are limite.

Fie că este vorba de prepararea unor delicioase tartine pentru micul dejun sau de gătirea diverselor tipuri de aperitive pentru o masă echilibrată și sănătoasă, adevărul este că acest aliment demonstrează în timp că se poate adapta la diferite opțiuni de preparate, precum cele pe care le prezentăm în rândurile următoare.

Chifle cu brânză cottage

Paula Monreal, cunoscuta creatoare de conținut gastronomic care obișnuiește să împărtășească rețete ușoare și variate, le-a arătat celor peste două milioane de urmăritori ai săi cum să prepare chifle cu brânza la modă și care, ca o curiozitate, pot fi făcute acasă.

Prepararea acestor chifle acasă este destul de simplă, deoarece trebuie doar să amestecați toate ingredientele, cu excepția susanului, într-un bol, să formați un aluat din amestec, apoi, să faceți bile mici pentru a le coace și a vă bucura de această rețetă cu umplutura care vă place cel mai mult.

Chifle cu brânză cottage - Ingrediente

Rețeta completă ar costa aproximativ 8,2 euro. Se pot obține până la 6 chifle la 1,37 euro bucata.

un ou

12 g brânză cottage

100 g migdale măcinate

8 g drojdie

Semințe de susan pentru decorare

Sare

Oregano - opțional

Rețetă pentru chifle cu brânză cottage

Amestecăm toate ingredientele, cu excepția susanului, până obținem un aluat omogen.

Separăm aluatul în bile și le așezăm în coșul unei friteuze cu aer cald, pe hârtie vegetală. Le decorăm cu susan.

Încălzim biluțele în friteuza cu aer cald timp de 12 minute la 180 de grade.

Le lăsăm să se răcească și le umplem cu ceea ce preferăm.

Proprietățile și beneficiile brânzei cottage

Principalul beneficiu pentru care brânza cottage este renumită este conținutul ridicat de proteine, care ajută la creșterea masei musculare și conferă organismului o senzație mai mare de sațietate.

În plus, acesta furnizează organismului și alți nutrienți, precum calciu și fosfor, foarte benefici pentru formarea oaselor. De asemenea, brânza cottage are un conținut caloric redus, fiind astfel un aliment ideal pentru pierderea în greutate, potrivit nutriționiștilor precum Sara Marín.