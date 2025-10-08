Cina perfectă la preț redus: cartofi umpluți cu carne, brânză și legume

Cartofii umpluți cu brânză, vită și pico de gallo sunt dovada că nu ai nevoie de ingrediente complicate sau tehnici sofisticate pentru a prepara o masă delicioasă. Cu doar câteva elemente de bază și puțin timp la cuptor, puteți transforma o cină obișnuită într-o experiență culinară completă, sănătoasă și plină de savoare.

Ingrediente accesibile și ușor de găsit

Pentru această rețetă aveți nevoie de:

Cartofi mari sau mijlocii: 1 kg

File de vită: 500 g

Condimente: sare, piper, usturoi pudră, paprika

Sos la alegere

Pentru pico de gallo de casă:

Ceapă roșie: 500 g

Roșii: 500 g

Avocado: 500 g

Coriandru: 100 g

Aceste ingrediente sunt nu doar accesibile, dar și pline de nutrienți benefici pentru sănătate.

Pași simpli pentru cartofi umpluți delicioși

Pregătirea cartofilor: Spălați bine cartofii și încălziți cuptorul la 205 °C.

Coacerea: Cartofii mijlocii se coc aproximativ 50 de minute, iar cei mari 1 oră și 10 minute.

Carnea: Tăiați friptura în bucăți, gătiți până devine aurie și condimentați cu piper, usturoi pudră și paprika.

Pico de gallo: Tăiați ceapa, roșiile și avocado în cuburi mici și tocați coriandrul. Amestecați toate ingredientele într-un bol și lăsați-le să se odihnească.

Asamblarea: Scoateți cartofii din cuptor, amestecați cu unt și brânză topită, apoi adăugați carnea și pico de gallo. Completați cu sosul preferat și savurați imediat.

Această rețetă este potrivită atât pentru cine în familie, cât și pentru întâlniri cu prietenii, fiind ușor de adaptat după gust.

Beneficiile nutritive ale cartofilor

Cartofii nu sunt doar gustoși, ci și extrem de sănătoși:

Vitamina C: Sprijină sistemul imunitar și oferă antioxidanți esențiali.

Potasiu: Contribuie la sănătatea inimii, contracția musculară și buna funcționare a sistemului nervos.

Colină: Nutrient esențial pentru creier, nervi și mușchi sănătoși.

Pe lângă aceste beneficii, cartofii sunt sățioși, ceea ce îi face ideali pentru cine consistente și echilibrate, fără a fi greu de digerat.

Concluzie: o rețetă simplă, dar memorabilă