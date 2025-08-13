Data actualizării: | Data publicării:

Tort de mere cu cremă de zahăr ars: desertul care încântă întreaga familie

Autor: Alexandra Curtache | Categorie: Lifestyle
Foto: Captură Youtube
Foto: Captură Youtube

Un desert clasic românesc revine în bucătării, combinând dulceața merelor cu finețea cremei de zahăr ars. Tortul de mere cu cremă de zahăr ars este ușor de preparat, cu ingrediente simple, dar cu un gust care impresionează la fiecare felie.

Dacă ești în căutarea unui desert clasic, aromat și totodată elegant, tortul de mere cu cremă de zahăr ars este alegerea perfectă. Combinând dulceața merelor coapte cu finețea unei creme caramelizate, acest tort transformă orice masă obișnuită într-o ocazie specială. Prepararea lui nu necesită tehnici complicate, iar rezultatul final este spectaculos, fiind potrivit atât pentru sărbători, cât și pentru răsfățul de zi cu zi.

Tort de mere și cremă de zahăr ars

Ingrediente pentru blat și mere:

- 200 g făină

- 150 g zahăr

- 120 g unt topit

- 4 ouă

- un plic praf de copt (10 g)

- 4 mere mari, curățate și tăiate felii subțiri

- o linguriță scorțișoară (opțional)

Ingrediente pentru crema de zahăr ars:

- 150 g zahăr

- 500 ml lapte

- 3 ouă

- o linguriță esență de vanilie

Mod de preparare pas cu pas

1. Pregătirea blatului și a merelor

Într-un bol, se mixează ouăle cu zahărul până devin pufoase, apoi se adaugă untul topit. Se încorporează făina cernută împreună cu praful de copt și se amestecă până se omogenizează. Merele se presară cu scorțișoară și se așază uniform peste blat.

2. Prepararea cremei de zahăr ars

Zahărul se caramelizează într-o crăticioară până capătă o culoare aurie. Laptele se încălzește ușor și se adaugă peste zahărul topit, amestecând continuu pentru a obține caramel lichid. Într-un bol separat, ouăle se bat ușor și se combină cu esența de vanilie, apoi se adaugă treptat peste caramelul cu lapte.

3. Coacerea tortului

Crema se toarnă peste merele din tavă și totul se introduce în cuptorul preîncălzit la 180°C pentru aproximativ 30-35 de minute. Tortul este gata atunci când crema se încheagă ușor și capătă o nuanță aurie.

Servire și recomandări

Tortul de mere cu cremă de zahăr ars se lasă să se răcească puțin înainte de servire. Se poate decora cu felii fine de mere sau nuci caramelizate pentru un plus de aspect și gust. Este ideal pentru aniversări, sărbători sau o după-amiază dulce în familie.

