Nu vei mai cumpăra niciodată chifle din supermarket! Rețeta rapidă de pâinici

În mai puțin de 30 de minute, cu tot cu statul la cuptor, poți avea pâinici delicioase, moi și pufoase, fără să le frămânți măcar o dată. Gustul lor este atât de irezistibil încât noi pregătim întotdeauna porție dublă – dispar imediat de pe masă!

Ingrediente simple, rezultat spectaculos

Pentru aproximativ 5 pâinici ai nevoie de:

220 g făină (ideal pentru cozonaci);

400 g kefir lichid (noi am folosit Pilos, 1,5% grăsime, de la Lidl);

o linguriță praf de copt;

jumătate de linguriță sare;

un albuș de ou;

semințe de susan pentru decor.

Făina și kefirul sunt baza acestei rețete rapide, iar cantitatea exactă poate fi ajustată în funcție de consistența kefirului.

Mod de preparare fără framântare

Într-un bol mare, amestecă făina cu praful de copt și sarea. Adaugă treptat kefirul și amestecă cu o spatulă până obții un aluat omogen.

Unge două linguri cu puțin ulei și formează biluțe din aluat, aranjate distanțat pe o tavă tapetată cu hârtie de copt.

Unge pâinicile cu albuș sau, dacă vrei, cu galbenus amestecat cu lapte și presară semințe de susan sau mac.

Coace-le la 180°C, cu ventilație, timp de 20–30 de minute, în funcție de dimensiunea lor.

Rezultat garantat: chifle pufoase și aromate

La final, vei avea pâinici calde, moi și parfumate, perfecte pentru micul dejun sau gustări rapide. Pot fi savurate simple, cu unt și gem, sau în sandwichuri și alături de preparate gătite.

Cosânzenele Gătesc demonstrează că și acasă se pot face chifle mai bune decât orice produs de supermarket, fără bătăi de cap și cu un gust care te va cuceri din prima.