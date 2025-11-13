Biscuiți cu cremă de migdale și arahide: o rețetă ieftină cu doar trei ingrediente

Zilele mohorâte, cu temperaturi scăzute, pot fi o ocazie perfectă pentru a transforma bucătăria într-un loc al bucuriei. În loc să ne lăsăm copleșiți de vreme, putem găsi activități care aduc familia împreună, iar gătitul este una dintre cele mai plăcute. Biscuiții cu cremă de migdale și cremă de arahide, popularizați de creatoarea de conținut gastronomic Paula Monreal, sunt exact genul de desert care aduce căldură în suflet și în casă.

Această rețetă s-a viralizat rapid printre iubitorii de gătit datorită simplității sale: doar trei ingrediente, un gust delicios și o textură fină care îi face irezistibili. În plus, biscuiții sunt fără gluten și pot fi savurați de oricine, chiar și de persoanele cu intoleranță la făină.

Doar trei ingrediente pentru 18 biscuiți delicioși

Una dintre cele mai mari surprize ale acestei rețete este prețul accesibil. Cu un cost total de aproximativ de 40 de lei, rezultă 18 biscuiți gustoși, adică mai puțin de un euro pentru o porție.

Iată ingredientele necesare:

200 g cremă de arahide

120 g migdale măcinate

o banană bine coaptă

Cu aceste trei ingrediente simple și naturale, putem obține un desert aromat, nutritiv și satisfăcător, fără a petrece ore întregi în bucătărie.

Cum se prepară biscuiții cu cremă de migdale și cremă de arahide

Prepararea acestor biscuiți este la fel de ușoară precum lista de ingrediente. Paula Monreal recomandă să începi prin zdrobirea bananei cu o furculiță până devine un piure fin.

Zdrobește banana și pune-o într-un bol.

Adaugă crema de arahide și migdalele măcinate, amestecând bine până obții o compoziție omogenă.

Formează biluțe din aluat și aplatizează-le ușor cu o furculiță – acest detaliu oferă biscuiților un aspect rustic, de casă.

Coace-i în cuptor la 180°C timp de 30 de minute, până devin aurii și crocanți la exterior, dar moi în interior.

Opțional, după ce s-au răcit, poți înmuia jumătate din fiecare biscuite în ciocolată topită sau presăra fistic măcinat deasupra, pentru un plus de textură și eleganță.

Un desert sănătos și fără gluten

Pe lângă gustul bogat, biscuiții cu cremă de migdale și cremă de arahide aduc și beneficii nutriționale importante.

Crema de arahide este o sursă excelentă de proteine vegetale, grăsimi bune și fibre, contribuind la menținerea senzației de sațietate și la echilibrarea nivelului de energie.

Migdalele măcinate oferă vitamina E, calciu și antioxidanți care protejează organismul împotriva radicalilor liberi.

Banana adaugă o dulceață naturală, fără a fi nevoie de zahăr suplimentar, și furnizează potasiu, esențial pentru buna funcționare a inimii și a mușchilor.

Acest trio de ingrediente face ca biscuiții să fie potriviți nu doar ca desert, ci și ca gustare hrănitoare pentru copii, sportivi sau persoane care preferă un stil de viață echilibrat.

Beneficiile bananelor: energie, digestie și protecția inimii

Potrivit Fundației Spaniole de Nutriție (FEN), bananele sunt bogate în inulină și alți fructooligozaharizi care nu sunt digerați de enzimele intestinale, dar ajută la menținerea unui tranzit intestinal sănătos.

De asemenea, conținutul ridicat de potasiu contribuie la reglarea tensiunii arteriale și la protejarea sistemului cardiovascular. Fibrele din banane ajută la reducerea colesterolului, iar zaharurile naturale furnizează energie rapidă – perfectă pentru diminețile reci sau pentru o pauză dulce între activități.

Bucuria de a găti împreună cu familia

Într-o perioadă în care mulți români din Spania duc dorul de momentele petrecute acasă, o rețetă simplă ca aceasta poate deveni un prilej minunat de conectare în familie. Copiii pot ajuta la modelarea biscuiților, iar adulții se pot bucura de mirosul plăcut care umple casa.

Rezultatul: o tavă de biscuiți aurii, aromați, care pot fi savurați alături de o ceașcă de ceai, lapte sau cafea, în timp ce afară plouă sau ninge.

Cu doar trei ingrediente, cost redus și beneficii nutriționale reale, acest desert devine alegerea ideală pentru orice moment al zilei.