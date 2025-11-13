Biscuiți cu cremă de migdale și arahide: o rețetă ieftină cu doar trei ingrediente

Când frigul și ploile ne țin în casă, biscuiții cu cremă de migdale și cremă de arahide devin desertul ideal pentru a aduce zâmbete în familie. Iată o rețetă simplă, fără gluten, cu doar trei ingrediente.
Zilele mohorâte, cu temperaturi scăzute, pot fi o ocazie perfectă pentru a transforma bucătăria într-un loc al bucuriei. În loc să ne lăsăm copleșiți de vreme, putem găsi activități care aduc familia împreună, iar gătitul este una dintre cele mai plăcute. Biscuiții cu cremă de migdale și cremă de arahide, popularizați de creatoarea de conținut gastronomic Paula Monreal, sunt exact genul de desert care aduce căldură în suflet și în casă.
Această rețetă s-a viralizat rapid printre iubitorii de gătit datorită simplității sale: doar trei ingrediente, un gust delicios și o textură fină care îi face irezistibili. În plus, biscuiții sunt fără gluten și pot fi savurați de oricine, chiar și de persoanele cu intoleranță la făină.
Una dintre cele mai mari surprize ale acestei rețete este prețul accesibil. Cu un cost total de aproximativ de 40 de lei, rezultă 18 biscuiți gustoși, adică mai puțin de un euro pentru o porție.
Iată ingredientele necesare:
Cu aceste trei ingrediente simple și naturale, putem obține un desert aromat, nutritiv și satisfăcător, fără a petrece ore întregi în bucătărie.
Prepararea acestor biscuiți este la fel de ușoară precum lista de ingrediente. Paula Monreal recomandă să începi prin zdrobirea bananei cu o furculiță până devine un piure fin.
Zdrobește banana și pune-o într-un bol.
Adaugă crema de arahide și migdalele măcinate, amestecând bine până obții o compoziție omogenă.
Formează biluțe din aluat și aplatizează-le ușor cu o furculiță – acest detaliu oferă biscuiților un aspect rustic, de casă.
Coace-i în cuptor la 180°C timp de 30 de minute, până devin aurii și crocanți la exterior, dar moi în interior.
Opțional, după ce s-au răcit, poți înmuia jumătate din fiecare biscuite în ciocolată topită sau presăra fistic măcinat deasupra, pentru un plus de textură și eleganță.
Pe lângă gustul bogat, biscuiții cu cremă de migdale și cremă de arahide aduc și beneficii nutriționale importante.
Crema de arahide este o sursă excelentă de proteine vegetale, grăsimi bune și fibre, contribuind la menținerea senzației de sațietate și la echilibrarea nivelului de energie.
Migdalele măcinate oferă vitamina E, calciu și antioxidanți care protejează organismul împotriva radicalilor liberi.
Banana adaugă o dulceață naturală, fără a fi nevoie de zahăr suplimentar, și furnizează potasiu, esențial pentru buna funcționare a inimii și a mușchilor.
Acest trio de ingrediente face ca biscuiții să fie potriviți nu doar ca desert, ci și ca gustare hrănitoare pentru copii, sportivi sau persoane care preferă un stil de viață echilibrat.
Potrivit Fundației Spaniole de Nutriție (FEN), bananele sunt bogate în inulină și alți fructooligozaharizi care nu sunt digerați de enzimele intestinale, dar ajută la menținerea unui tranzit intestinal sănătos.
De asemenea, conținutul ridicat de potasiu contribuie la reglarea tensiunii arteriale și la protejarea sistemului cardiovascular. Fibrele din banane ajută la reducerea colesterolului, iar zaharurile naturale furnizează energie rapidă – perfectă pentru diminețile reci sau pentru o pauză dulce între activități.
Într-o perioadă în care mulți români din Spania duc dorul de momentele petrecute acasă, o rețetă simplă ca aceasta poate deveni un prilej minunat de conectare în familie. Copiii pot ajuta la modelarea biscuiților, iar adulții se pot bucura de mirosul plăcut care umple casa.
Rezultatul: o tavă de biscuiți aurii, aromați, care pot fi savurați alături de o ceașcă de ceai, lapte sau cafea, în timp ce afară plouă sau ninge.
Cu doar trei ingrediente, cost redus și beneficii nutriționale reale, acest desert devine alegerea ideală pentru orice moment al zilei.
@paufeel GALLETAS DE CREMA DE ALMENDRA Y CREMA DE CACAHUETE con sólo 3 ingredientes. Si te encanta darte caprichos dulces, tienes que hacer estas galletas, es una receta muy fácil, saludable y quedan deliciosas. Ingredientes para unas 16/18 galletas: 120 gr almendra molida @frutossecosmanzanares tenéis -10% Paufeel10 200 gr crema de cacahuete, puedes usar otro tipo de crema de fruto seco 1 plátano machacado Elaboración: Machaca el plátano con un tenedor, añade el resto de ingredientes y mezcla hasta que estén todos los ingredientes bien integrados y te quedará una masa fácil de manejar. Haz bolitas, aplástalas con un tenedor y lleva al horno durante 30 min a 180 grados o hasta que las veas doradas. Yo, las he bañado en chocolate sin azúcar al 70% y he decorado con pistacho machacado. Si las conservas bien, te durarán mínimo una semana, también puedes congelarlas. Espero que te gusten tanto como a mi, gracias por todos vuestros comentarios y que tengáis un fantástico día. #galletas #galletassaludables #galletassingluten #penautbutter #galletasdecremadecacahuete #galletasdechocolate #galletassingluten #galletassinazucar #easyrecipes #chocolate #3ingredientes #healthysweetssnacks #healthysweets #nutterbutter #glutenfreeecookies #ketorecipes #ketopenautbuttercookies #healthydessert #ketodessert ♬ sonido original - Paufeel
Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News