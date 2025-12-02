Următoarele trei luni ne vor aduce o sumedenie de tranzite astrologice marcante, atât pe plan mondial, cât și pe cel personal. Din cauza cărora ne vom schimba părerea despre lume, viață și trecerea timpului.

Berbec/Ascendent în Berbec

Astrele sunt cu ochii pe tine! În următoarele trei luni, se vor petrece numeroase evenimente astrologice care să îți aducă transformări serioase. În primul rând, la trecerea dintre ani, Marte(propriul guvernator) se va afla în casa a zecea. Deci urmează schimbări pe plan profesional sau în ceea ce privește rolul tău în societate. Bineînțeles că vei fi destul de ambițios. Pe urmă, pe 26 ianuarie, Neptun se instalează în semnul tău fâcându-te să te îndoiești de unele părți din tine. Iar pe 14 februarie, Saturn te va vizita, așa cum știe doar el să o facă, cu multe “daruri” precum evenimente care să te maturizeze, care să te responsabilizeze sau să îți arate că ai unele limite din cauza timpului.

Taur/Ascendent în Taur

Uranus mai rămâne în semnul tău în această iarnă, iar din 4 februarie își va opri retrogradarea. Deci, în continuare, te vei confrunta cu un grad crescut de instabilitate. Adică, exact atunci când crezi că te așezi, exact atunci mai apare câte o surpriză. Între 23 ianuarie și 2 martie, Marte va tranzita casa carierei, deci vei avea oportunitatea să demonstrezi de ce ești capabil sau aceea de a găsi ceva mai bun.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Neptun iese din casa carierei pe 26 ianuarie, iar Saturn pe 14 februarie. Deci am putea spune că, până atunci, te lovești de confuzie și piedici pe plan profesional. Dar vei învăța anumite lecții prețioase care să te ajute în viitorul apropiat. Îți vei da seama că, de acum încolo, principiile și valorile tale nu mai pot fi compromise. După această iarnă, unii dintre voi vor avea parte de o reconversie profesională sau noi responsabilități. Nu uita de siguranța din punct de vedere financiar!

Rac/Ascendent în Rac

Începem cu veștile bune! Pe durata întregii ierni, Jupiter rămâne în semnul tău. Deci, vei avea sprijin din partea astrelor în orice domeniu. Însă, atenție! Lui Jupiter îi plac dreptatea, moralitatea și corectitudinea. Și adoră încrederea! Pe urmă, Saturn și Neptun vor intra în casa a zecea. La locul de muncă, vor apărea noi responsabilități și situații complicate menite să te ajute să evoluezi sau să câștigi reziliență. Unii dintre voi își vor da seama că au nevoie de un scop măreț, de un rost, că nu mai pot lucra doar precum un robot.

Leu/Ascendent în Leu

Saturn și Neptun vor ieși din casa a opta, deci iarna aceasta vei scăpa de unele datorii sau probleme din punct de vedere financiar. Este ca și cum se încheie un capitol, o etapă care te-a măcinat serios. Am putea spune că această iarnă va fi precum un cantonament înaintea unei competiții. Vei deveni mai selectiv cu oamenii din jur, cu activitățile în care te implici și vei alege să studiezi, să te pregătești și să înveți de la cei mai buni.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Din iarna aceasta vei rămâne cu amintiri serioase pe plan romantic sau personal. Saturn și Neptun părăsesc casa a șaptea, a relațiilor. Vei avea claritatea necesară să iei deciziile necesare, să treci la următorul nivel și să îți dai seama cât de mult contează atracția versus compatibilitate când îți place de cineva. Unii dintre voi vor putea să își îmbunătățească situația financiară.