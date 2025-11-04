Marți, 4 noiembrie, avem primul eveniment astrologic important al săptămânii. Marte își începe tranzitul în semnul Săgetătorului, acolo unde va rămâne până pe 15 decembrie. Putem spune că este unul dintre cele mai preferate tranzite ale lui Marte! Ne vor mâna pasiunea şi dorinţa de a profita la maximum de viață. Ne vom da seama că avem nevoie de noi instrumente, și în acest sens, vom fi preocupați de a călători și de a culege multă înțelepciune pe parcurs.

Horoscop 4 noiembrie 2025 Berbec

Marte, guvernatorul tău, își începe tranzitul în casa a noua. Și te va ajuta! Vei deveni mai ambițios, mai dornic de progres și deschis la noi experiențe.

Horoscop 4 noiembrie 2025 Taur

Vei începe să îți dai seama că unele obiceiuri îți dăunează mai mult decât ar trebui pe plan financiar. Mai ales când vine vorba despre bugetul la comun.

Horoscop 4 noiembrie 2025 Gemeni

Marte își începe tranzitul în casa a șaptea. Relația cu partenerul sau cu persoanele apropiate va deveni mai dinamică. Cei singuri vor fi mai flexibili.

Horoscop 4 noiembrie 2025 Rac

Nu te vei plictisi deloc! Nici acasă și nici la serviciu. Sunt multe treburi de care trebuie să te ocupi și s-ar putea ca timpul să nu fie aliatul tău.

Horoscop 4 noiembrie 2025 Leu

Marte tranzitează casa a cincea. Nivelul tău de creativitate va fi extraordinar! În plus, vei deveni destul de competitiv. Unii dintre voi vor dedica timp pasiunilor.

Horoscop 4 noiembrie 2025 Fecioară

Marte va tranzita casa a patra. Și îți va aduce, inițial, o nerăbdare cruntă. Te plictisești repede sau te superi imediat cum ceva nu îți iese așa cum ți-ai fi dorit.

Horoscop 4 noiembrie 2025 Balanță

Vei avea parte de o minte destul de dinamică. Dar, astrele îți recomandă să nu te implici în discuții contradictorii pentru că s-ar putea să îți dăuneze enorm.

Horoscop 4 noiembrie 2025 Scorpion

Marte iese din semnul tău și trece în casa a doua. Unii dintre voi vor avea noi cheltuieli sau dorința de a face investiții. Te vei pricepe la negocieri.

Horoscop 4 noiembrie 2025 Săgetător

Marte își începe tranzitul în semnul tău. Vine cu încredere, forță, pasiune, dar și nerăbdare sau furie. Astrele îți recomandă să nu lași timpul să treacă degeaba.

Horoscop 4 noiembrie 2025 Capricorn

Unii dintre voi vor avea tendința de a se sacrifica prea mult, la serviciu și acasă. Este nevoie de limite. Încearcă să stai departe de persoanele care doar se plâng.

Horoscop 4 noiembrie 2025 Vărsător

Marte tranzitează casa a unsprezecea. Te vei simți bine atunci când vei interacționa și cu alte persoane, nu doar acelea pe care le vezi în fiecare zi.

Horoscop 4 noiembrie 2025 Pești

Marte tranzitează casa a zecea. Putem spune că vei beneficia din plin de acest aspect pentru că vei avea curajul de a lua deciziile pe care le-ai tot amânat.