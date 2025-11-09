€ 5.0860
Data actualizării: 23:15 09 Noi 2025 | Data publicării: 23:15 09 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop 10 - 16 noiembrie: Șoc pentru o zodie. ”Veți profita din plin”
Autor: Irina Constantin

pexels zpdie foto pexels
 

Pentru o zodie urmează multe hopuri comunicaționale, în urma cărora își va da seama că trebuia de mult să impună limite.

”Mercur, guvernatorul vostru, care astăzi retrogradează, se întâlnește cu Marte, în data de 13. În teorie, e genul de aspect care vă aduce probleme legate de gospodărie, de comunicarea cu familia și de tot ce înseamnă program la locul de muncă” este avertismentul astrologul DCNews, Daniela Simulescu, pentru nativii Fecioară, în cadrul emisiunii despre horoscopul săptămânii 10 - 16 noiembrie. 

”Veți avea un șoc”

Însă, există și un ”dar”: ”E genul de aspect care vă face să spuneți o dată ce nu vă convine. Ați ținut în voi, ați ținut, ați ținut. Efectiv, unii dintre voi nu vor mai putea să țină în ei. Dacă altădată credeați că se vor supăra pe voi, acum veți avea un șoc. Oamenii vor face ce trebuie să facă și veți vedea că nu strică deloc atitudinea aceasta prin care să impuneți limite”. 

”Jupiter, guvernatorul casei a șaptea, își începe retrogradarea. Unii veți simți nevoia de un obiectiv în plus, aveți nevoie de ceva nou, de un obiectiv în plus, de ceva care să vă lege. E o perioadă de care veți profita din plin” explică astrologul pentru nativii Fecioară. 

zodie
horoscop
fecioara
