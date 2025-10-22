Horoscop 22 octombrie 2025. Neptun aduce confuzie unei zodii

Miercuri, 22 octombrie, se va petrece unul dintre cele mai importante evenimente ale toamnei din 2025! Neptun se reîntoarce în Pești, acolo unde a mai fost între 3 februarie 2012 și 30 martie 2025. Și până pe 26 ianuarie 2026, cât mai stă în acest semn, se va asigura să ne aducă schimbări pe plan social, în ceea ce privește granițele sau escapismul cauzat de rețelele sociale. Pe plan individual, zodiile mutabile(Gemeni, Fecioară, Săgetător, Pești) se vor trezi, din nou, cu un nor de ceață și confuzie.

Horoscop 22 octombrie 2025 Berbec/Ascendent în Berbec

Poți profita mai mult de această zi! Astrele îți vor oferi un plus de claritate. Ai putea lua decizii sau planifica evenimente.

Horoscop 22 octombrie 2025 Taur/Ascendent în Taur

Nimic nu este perfect în viață! Tot timpul vor apăra evenimente ce nu țin de controlul tău. Deci trebuie să te adaptezi din mers.

Horoscop 22 octombrie 2025 Gemeni/Ascendent în Gemeni

Vei fi mai nehotărât la locul de muncă. Poate și pentru că se iau unele decizii care te surprind și pe care nu le înțelegi deloc.

Horoscop 22 octombrie 2025 Rac/Ascendent în Rac

Vei fi foarte preocupat de partea filosofică a vieții. Vei purta discuții cu familia sau prietenii despre unele subiecte mai profunde.

Horoscop 22 octombrie 2025 Leu/Ascendent în Leu

Astrele îți recomandă să acorzi atenție suplimentară situației financiare. Și daca se poate, să eviți naivitatea când trebuie să faci investiții.

Horoscop 22 octombrie 2025 Fecioară/Ascendent în Fecioară

Deși ți-ai propus unele activități cu partenerul, s-ar putea să apară ceva care să vă dea planurile peste cap.

Horoscop 22 octombrie 2025 Balanță/Ascendent în Balanță

Soarele se pregătește să iasă din semnul tău. Unii dintre voi vor avea tendința de a aștepta ultimul moment pentru a rezolva o problemă.

Horoscop 22 octombrie 2025 Scorpion/Ascendent în Scorpion

Când toată lumea din jurul tău se agită, tu reușești să te controlezi și să observi în mod obiectiv care sunt soluțiile unei crize.

Horoscop 22 octombrie 2025 Săgetător/Ascendent în Săgetător

Unii membri ai familiei nu se țin de cuvânt și vei fi indispus din această cauză. Sau, pur și simplu, nu vei mai ști în cine să ai încredere.

Horoscop 22 octombrie 2025 Capricorn/Ascendent în Capricorn

Vei fi mai împăciuitor și empatic în discuții. Îți dai seama că nu ai dreptate absolută și că este cazul să iei în considerare și ce spun ceilalți.

Horoscop 22 octombrie 2025 Vărsător/Ascendent în Vărsător

Neptun se întoarce în casa a doua, a banilor. Astrele îți recomandă să te ferești de investițiile păguboase. Și să nu te lași influențat pe plan financiar.

Horoscop 22 octombrie 2025 Pești/Ascendent în Pești

Neptun se întoarce în semnul tău. Orice s-ar întâmpla și oricâtă ceață ar fi în jurul tău, trebuie să știi că te vei descurca.