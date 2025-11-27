Ultima lună a anului se anunță a fi una liniștită, cel puțin din punctul de vedere al evenimentelor astrologice. Mercur nu va mai fi retrograd, deci planurile noastre nu vor mai fi blocate. Marte petrece primele două săptămâni în Săgetător, acolo unde va fi și Venus, două tranzite care ne vor ajuta la organizarea activităților de sărbători sau a călătoriilor.

Horoscop decembrie 2025 Balanță

Putem fi siguri de un lucru! Nu te vei plictisi deloc! Și chiar îți va plăcea agitația acestei luni. Vei fi dornic să călătorești, să fii maestru de ceremonii, gazdă, oaspete. Să conectezi oamenii, să cumperi cadouri și să pregătești gospodăria pentru sărbători. Pe urmă, la finalul lunii, cu Venus și Marte în casa a patra, vei dori momente de tihnă, în compania familiei.

Horoscop decembrie 2025 Scorpion

Evenimentele astrologice din primele două săptămâni ale lunii vor avea un impact memorabil asupra buzunarelor tale. Banii pot fi cheltuiți pe investiții serioase sau pentru a le face pe plac oamenilor pe care îi iubești. Generozitatea ta nu va fi în zadar. Pe urmă, spre finalul anului veți fi mai des pe drumuri, unii vă veți muta, iar alții vor face tot posibilul să obțină unele promisiuni pe plan profesional.

Horoscop decembrie 2025 Săgetător

Cu Venus, Marte și Soarele în semnul tău, primele două săptămâni vor fi nemaipomenite! Te simți bine în pielea ta, ești curajos și reușești să atragi tot ce îți dorești. Și să nu mai spunem de faptul că vei avea unele idei de invidiat! Pe urmă, spre finalul anului, vei fi mai darnic ca de obicei. Însă, de data aceasta, te vei gândi mai mult la tine.

Horoscop decembrie 2025 Capricorn

Prima jumătate a lunii nu îți priește deloc. Vor fi prea multe treburi de rezolvat sau va trebui să îi ajuți pe unii oameni dragi. Dar, din 15 decembrie, Marte se mută în semnul tău. Și parcă vei prinde aripi! Am putea spune că vei fi sufletul petrecerii oriunde te-ai duce. Finalul anului îți va aduce liniștea interioară de care vei avea nevoie.

Horoscop decembrie 2025 Vărsător

În primele două săptămâni, vei fi destul de ocupat. Foarte multe proiecte, evenimente, planuri. Și întâlniri cu oamenii dragi. Însă, după 15 decembrie, vei simți nevoia să faci un pas în spate, să fii mai retras, să te preocupi de sănătatea ta sau a celor dragi. Și chiar vei alege să pui pe primul loc liniștea de sărbători.

Horoscop decembrie 2025 Pești

Vei rămâne cu multe amintiri după această lună! Unele destul de frumoase! Te va preocupa iubirea. Pentru și de la partener, copii sau familie. Unii veți avea parte și de unele decizii importante pe plan profesional. Nu lăsa finalul lunii să treacă într-un mod plictisitor! Ai nevoie de odihnă, dar și de distracție.