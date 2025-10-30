Daniela Simulescu, astrologul DCNews, vine cu previziunile lunii noiembrie pentru fiecare nativ al zodiacului. Va oferi mai multe detalii despre evenimentele cele mai importante, cum ar fi revenirea lui Uranus în Taur, tranzitul lui Marte în Săgetător sau sau retrogradarea lui Mercur în Săgetător și Scorpion.

Berbec/Ascendent în Berbec

Începem cu veștile bune! Marte, propriul guvernator, își va începe tranzitul în casa a noua. Ceea ce te va face foarte dornic de progres, ambițios și nerăbdător să îți depășești limitele. De asemenea, va fi o perioadă foarte bună pentru călătorii, studii și organizarea sau participarea la evenimente. Și cum și Mercur va retrograda tot în casa a noua, așteaptă-te și la niște încurcături în aceste domenii, întârzieri, amânări sau situații neașteptate. Uranus se întoarce în casa a doua, deci te vei confrunta și cu un plus de instabilitate în zona financiară.

Horoscop 2026 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară

Taur/Ascendent în Taur

Uranus se întoarce în semnul tău, unde va rămâne până pe 26 aprilie 2026. Ce trebuie să știi tu despre întoarcerea sa? Că va readuce instabilitatea și câteva schimbări șocante. Dar, pe de altă parte, poate fi precum salvarea pentru aceia care așteaptă de ceva timp să se elibereze dintr-o situație plină de constrângeri. Cu Mercur retrograd și Marte în casa a opta, este posibil să apară neînțelegeri pe plan financiar cu familia sau cu partenerul.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Scapi de Uranus! Din iulie încoace, acesta te-a vizitat și este posibil să fi adus situații pe care nu le-ai putut controla, unele pe care le credeai sigure și care ți-au dat planurile peste cap. După care, Mercur, propriul guvernator, își va începe retrogradarea în casa a șaptea, acolo unde se va afla și Marte. Relația cu partenerul va fi mai stresantă, se vor face numeroase reproșuri, sau veți profita de unele certuri pentru a vă apropia și mai mult.

Rac/Ascendent în Rac

Să ne reamintim ceva! Jupiter se află tot în semnul tău și va fi și retrograd începând cu 11 noiembrie. Astrele îți oferă ocazia să faci unele ajustări astfel încât să obții cât mai mult din orice domeniu. Mercur retrograd și Marte vor fi în casa a șasea. Cu siguranță, nu te vei plânge de plictiseală! Nivelul de stres va fi greu de gestionat. De aceea, în noiembrie, trebuie să alegi simplitatea atunci când îți faci programul.

Leu/Ascendent în Leu

Uranus se întoarce în casa carierei. Exact când nu te aștepți, exact atunci vor apărea schimbări la nivelul conducerii sau în echipa din care faci parte. Dar, deja vei ști cum să le faci față. Și poate că, printre voi, chiar sunt unii care își doreau de mai mult timp alte provocări pe plan profesional. Tranzitul lui Marte în casa a cincea te va face foarte competitiv, expresiv și te va ajuta enorm în relațiile amoroase.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, va retrograda în casa a patra, unde se va afla și Marte. Astrele îți recomandă să acorzi timp, atenție și resurse locuinței. Unii vor trebui să se ocupe de reparații, să înlocuiască unele obiecte sau să facă îmbunătățiri. Alții vor dori să se mute și vor întămpina câteva încurcături în acest proces. Discuțiile cu familia nu vor fi deloc liniștite.