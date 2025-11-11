Horoscop 11 noiembrie 2025. Jupiter retrogradează și schimbă viețile a patru zodii

Pe 11 noiembrie, Jupiter își va începe retrogradarea în semnul Racului. În astrologie, Jupiter reprezintă oportunitățile, expasiunea, credința, moralitatea, optimismul și credința.

Semnul Racului este cel al emoțiilor, al rădăcinilor, al siguranței. Să ne reamintim că acest tranzit a început pe 10 iunie și că va dura până pe 1 iulie 2026. Însă, retrogradarea va ține până pe 11 martie 2026. De obicei, orice retrogradare aduce o frână, o perioadă de stagnare sau una în care să ne punem întrebări dacă facem bine ce facem.

Zodiile cele mai afectate vor fi cele cardinale: Berbec, Rac, Balanță și Capricorn.

Horoscop 11 noiembrie 2025 Berbec

Este o zi bună pentru a te ocupa mai serios de gospodărie. Sau de calitatea relației cu familia. Vor fi și neînțelegeri, dar veți trece repede peste.

Horoscop 11 noiembrie 2025 Taur

Unii dintre voi vor dori să învețe ceva nou sau să reia unele cursuri. Astrele vă invită să nu aveți prea mare încredere în promisiunile celorlalți.

Horoscop 11 noiembrie 2025 Gemeni

Senzația principală a zilei este aceea că nu ai timp. De aceea, cel mai bine ar fi sâ îți păstrezi programul cât mai simplu cu putință.

Horoscop 11 noiembrie 2025 Rac

Jupiter își începe retrogradarea în semnul tău. Îți vei da seama singur de unele greșeli și vei dori să le corectezi în viitorul apropiat.

Horoscop 11 noiembrie 2025 Leu

Luna se află în semnul tău și îți dă apă la moară. Mai ales atunci când vei încerca să îi convingi pe ceilalți să aleagă ideile tale.

Horoscop 11 noiembrie 2025 Fecioară

Vei avea parte de situații provocatoare menite să îți arate că nu funcționezi foarte bine dacă nu ai liniște în jurul tău. Prietenii te vor ajuta.

Horoscop 11 noiembrie 2025 Balanță

Pe plan profesional, vor apărea unele ajustări. Încearcă să nu faci compromisuri, să fii atent la persoanele pe care le lași în preajma ta.

Horoscop 11 noiembrie 2025 Scorpion

Este o perioadă caracterizată de ambiții mari. Mulți dintre voi se vor implica serios în unele proiecte, mai ales pe plan personal.

Horoscop 11 noiembrie 2025 Săgetător

Jupiter, guvernatorul tău, își începe retrogradarea. Este momentul să accepți că ai făcut unele greșeli pe plan financiar și să începi să fii mai chibzuit.

Horoscop 11 noiembrie 2025 Capricorn

Jupiter retrogradează în casa relației. Vei vedea cu mai multă claritate unele fapte ale partenerului. Sau dacă ești singur, îți vei da seama că trebuie să fii mai flexibil.

Horoscop 11 noiembrie 2025 Vărsător

Astrele te invită să te ocupi de îmbunătățirea rutinei, de optimizarea treburilor casnice, dar și de renunțarea la acele obiceiuri care nu îți mai aduc nimic bun.

Horoscop 11 noiembrie 2025 Pești

Atunci când există deja stres în viața ta, încearcă să nu mai adaugi tu. O perioadă destul de provocatoare pe plan profesional, dar mai bună în cel personal.