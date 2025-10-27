€ 5.0848
|
$ 4.3684
|

Data publicării: 08:25 27 Oct 2025

Horoscop 27 octombrie 2025. O zodie va fi prea naivă
Autor: Daniela Simulescu

Horoscop 27 octombrie 2025. O zodie va fi prea naivă Sursă foto: Freepik
 

Horoscop zilnic. Luna tranzitează semnul Capricornului.

Începem săptămâna cu Luna în Capricorn. În general, vom avea o atitudine serioasă în aproape toate domeniile. Vom încerca să ne păstrăm pragmatismul chiar și în acele momente când emoțiile ne copleșesc. 

Horoscop 27 octombrie 2025 Berbec

Atitudinea potrivită a zilei este aceea de a nu forța nimic. Ci de a aștepta momentul potrivit. Și îți vei da singur seama când va apărea acesta.

Horoscop 27 octombrie 2025 Taur

Atunci când se instalează rutina sau plictiseala, este cazul să îți cauți un nou obiectiv. Și este cazul să faci echipă cu partenerul sau o persoană dragă.

Horoscop 27 octombrie 2025 Gemeni

Unele probleme de la serviciu sunt apăsătoare, însă dacă te vei forța să vezi jumătatea plină a paharului, vei găsi soluțiile potrivite.

Horoscop 27 octombrie 2025 Rac

Oamenii din jur ți se vor părea reci, retrași si taciturni. Nu te aștepta să primești cine știe ce de la ei. Dar te vei descurca singur.

Horoscop 27 octombrie 2025 Leu

Vei pune foarte mult preț pe liniștea de acasă. Fără aceasta nu vei fi capabil de nimic. Cei dragi vor te vor înțelege și te vor ajuta.

Horoscop 27 octombrie 2025 Fecioară

Viteza ta va fi de admirat. Reușești să finalizezi proiectele repede și să dedici timpul rămas pentru activități cu oamenii dragi.

Horoscop 27 octombrie 2025 Balanță

Alegi să fii mai cumpătat din mai multe puncte de vedere. Pur și simplu, simți nevoia să îți faci numeroase calcule și să nu pierzi nimic.

Horoscop 27 octombrie 2025 Scorpion

Ai o perioadă foarte bună. De idei nu duci lipsă, curajul se prezintă de câte ori ai nevoie de el și parcă nu mai ești dispus să lași de la tine degeaba.

Horoscop 27 octombrie 2025 Săgetător

Astrele îți recomandă să nu fii prea idealist sau naiv. Nu este cea mai bună zi pentru a crede promisiunile celorlalți, așa pur și simplu.

Horoscop 27 octombrie 2025 Capricorn

Cu Luna în semnul tău, vor fi momente în care nu îți va plăcea faptul că ești influențabil. Prietenii îți vor fi de mare ajutor.

Horoscop 27 octombrie 2025 Vărsător

Ai nevoie de simplitate în programul zilei. Mai ales când vine vorba de sarcinile de la locul de muncă. Vei putea ajuta pe altcineva doar după ce le rezolvi pe ale tale.

Horoscop 27 octombrie 2025 Pești

Ai puterea de a-i motiva și pe ceilalți în momentele mai stresante. Unii dintre voi vor avea de rezolvat numeroase chestiuni administrative.

