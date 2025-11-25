Marți, Luna va trece din Capricorn în semnul Vărsătorului, unde se va întâlni și cu Pluto. Nu ne va fi simplu să ne păstrăm independența intactă. Adică, vom depune eforturi serioase pentru a nu le permite altora să ne sâcâie sau controleze. Vă reamintim că Mercur se pregătește să își încheie retrogradarea. Se va întâmpla sâmbătă, însă până atunci vor apărea în calea noastră situații mai ciudate, vom descoperi secrete și ne vom da seama de puterea pe care o avem în timpul crizelor. Dar, avem și o veste bună! Venus va face un trigon cu Jupiter, un aspect nemaipomenit pentru romantism și poftă de viață!

Horoscop 25 noiembrie 2025 Berbec

Vei pune foarte mult preț pe ce îți zic prietenii sau cunoscuții. Însă, nu este cazul să crezi că ți se potrivește în totalitate abordarea lor.

Horoscop 25 noiembrie 2025 Taur

Atenția ta trebuie îndreptată către comunicarea cu partenerul sau persoanele apropiate. Doar astfel, veți găsi soluții la îngrijorările persistente.

Horoscop 25 noiembrie 2025 Gemeni

Te lași prea copleșit de problemele altora. Poate că este cazul să să pui unele limite. Adică, să îi ajuți, dar să nu te sacrifici de la sine.

Horoscop 25 noiembrie 2025 Rac

Oamenii ți se vor adresa în funcție de cum vei comunica. Dar îți vei da seama singur de importanța unui discurs diplomat și fără reproșuri.

Horoscop 25 noiembrie 2025 Leu

Vei avea tendința de mai lăsa de la tine în discuțiile cu familia. Alegi să faci acest compromis pentru a avea liniște și armonie.

Horoscop 25 noiembrie 2025 Fecioară

Vorba dulce mult aduce! Te vei pricepe de minune să împachetezi cuvintele. Și chiar vei obține foarte mult de pe urma acestei atitudini.

Horoscop 25 noiembrie 2025 Balanță

Nu îți fie teamă să ceri un sfat când vine vorba despre problemele financiare. Sigur vor fi persoane care să îți ofere informațiile de care ai nevoie.

Horoscop 25 noiembrie 2025 Scorpion

Mercur retrograd se întâlnește cu Venus în semnul tău. Ai ocazia să vorbești mai deschis despre sentimentele tale cu partenerul sau persoana pe care o placi.

Horoscop 25 noiembrie 2025 Săgetător

Nivelul tău de compasiune va crește. Pur și simplu, ești mai atent la nevoile celorlalți și încerci să îi ajuți cu măcar un sfat sau o recomandare.

Horoscop 25 noiembrie 2025 Capricorn

Prietenii au nevoie de o vorbă bună de la tine. Sau tu vei solicita sprijinul celor dragi. De asemenea, stai departe de scheme financiare dubioase.

Horoscop 25 noiembrie 2025 Vărsător

Discuțiile cu șefii sau colegii se vor desfășura după cum îți dorești. Pe plan personal, stai departe de a trage concluzii pripite despre oamenii dragi.

Horoscop 25 noiembrie 2025 Pești

Nu vei funcționa dacă nu vei simți că este liniște în jurul tău. Sau că unele situații nu sunt corecte. Deci vei fi destul de justițiar.