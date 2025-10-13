Între 14 octombrie și 7 noiembrie, Venus va tranzita semnul Balanței, acolo unde se află chiar în domiciliu.

Venus reprezintă frumusețea, feminitatea, iubirea și relațiile romantice. Altfel spus, ceea ce căutăm și apreciem în partenerii noștri, precum și modul în care ne exprimăm afecțiunea și atracția. Venus mai are o componentă foarte importantă, cea legată de plăceri și bani.

Balanța, guvernată de planeta Venus, este cea care ne învață să lucrăm, pe cât este posibil, în condiții de pace și liniște, să fim diplomați, să apreciem frumosul, să respectăm regulile și legile impuse între oameni. Cu alte cuvinte, să căutăm echilibrul în tot. În special, în relațiile personale.

Horoscop Venus în Balanță pentru Berbec

Venus va tranzita casa a șaptea. Deci urmează o perioadă bună pe plan relațional. Vei fi mai diplomat și mai înțelegător, iar persoana iubită va răspune cu aceeași monedă. În plus, cei singuri vor avea mai multe șanse de a cunoaște posibili parteneri.

Horoscop Venus în Balanță pentru Taur

Venus, guvernatoarea ta, va tranzita casa a șasea. Vor fi numeroase beneficii la serviciu, mai ales dacă te vei demonstra a fi harnic și mai implicat. Tot acest tranzit va fi bun pentru îmbunătățirea stilului de viață sau a sănătății.

Horoscop Venus în Balanță pentru Gemeni

Venus va tranzita casa a cincea. Urmează o perioadă destul de romantică și creativă. Dorința de iubire va pune stăpânire pe voi. Iar relația cu copiii, indiferent de vârsta lor, se va îmbunătăți. Nu lăsa timpul să treacă fără să te și răsfeți!

Horoscop Venus în Balanță pentru Rac

Venus va tranzita casa a patra. Ceea ce înseamnă că familia va fi acolo pentru tine, indiferent de evenimentele prin care vei trece. De asemenea, vei acorda atenție suplimentară esteticii sau confortului locuinței.

Horoscop Venus în Balanță pentru Leu

Venus va tranzita casa a treia. Te vei pricepe să iei cele mai bune decizii pentru tine. Mintea îți va deborba de idei fantastice! Iar talentul tău oratoric va fi admirat. Unii dintre voi vor avea un dor de ducă fantastic!

Horoscop Venus în Balanță pentru Fecioară

Venus va tranzita casa a doua. Și se va asigura că îți va acorda unele beneficii pe plan financiar, dar și unele dorințe puternice. De aceea, s-ar putea să urmeze și unele cheltuieli pentru propriul răsfăț.

Horoscop Venus în Balanță pentru Balanță

Venus îți va tranzita semnul până pe 7 noiembrie! O veste nemaipomenită! De ce? În primul rând, pentru că se simte bine în semnul tău. Și în al doilea rând, pentru că vei beneficia de carismă, nivel de atracție crescut, generozitatea celorlalți și clipe romantice. Este momentul să îți îmbunătățești garderoba!

Horoscop Venus în Balanță pentru Scorpion

Venus va tranzita casa a douăsprezecea. Este cazul să faci pace cu trecutul. Să accepți ce nu mai poți controla, în special din punct de vedere amoros. Acest tranzit îi poate face pe unii să se implice în relații secrete sau indisponibile.

Horoscop Venus în Balanță pentru Săgetător

Venus va tranzita casa a unsprezecea. Până pe 7 noiembrie, prietenii vor fi de mare ajutor. Veți participa la evenimente, vă veți face planuri și veți găsi cele mai interesante modalități de distracție.

Horoscop Venus în Balanță pentru Capricorn

Venus va tranzita casa a zecea. Este cazul să pui accentul pe imaginea ta socială. Până pe 7 noiembrie, contează mai mult relația pe care o ai cu superiorii decât munca depusă. Și chiar vor fi oportunități pe plan profesional.

Horoscop Venus în Balanță pentru Vărsător

Venus va tranzita casa a noua. O perioadă nemaipomenită pentru călătorii, chestiuni administrative sau pentru noi cursuri. Mulți dintre voi vor dori să își extindă orizonturile, să interacționeze cu oameni diferiți și să își pună obiective îndrăznețe.

Horoscop Venus în Balanță pentru Pești

Venus va tranzita casa a opta. Până pe 7 noiembrie, trebuie să știi ceva. Orice criză se va transforma într-o oportunitate. Și nu vei ști niciodată de unde sau de la cine vei primi ajutor sau susținere în momentele provocatoare!