€ 5.0903
|
$ 4.3905
|

Subcategorii în Lifestyle

 
Data actualizării: 22:29 13 Oct 2025 | Data publicării: 22:05 13 Oct 2025

EXCLUSIV Venus intră în Balanță. Ce beneficii aduce pentru fiecare zodie până pe 7 noiembrie
Autor: Daniela Simulescu

portrait-young-woman-amidst-autumn-leaves Sursă foto: Freepik
 

Previziuni astrale. Pe 14 octombrie, Venus își va începe tranzitul în Balanță.

Între 14 octombrie și 7 noiembrie, Venus va tranzita semnul Balanței, acolo unde se află chiar în domiciliu.

Venus reprezintă frumusețea, feminitatea, iubirea și relațiile romantice. Altfel spus, ceea ce căutăm și apreciem în partenerii noștri, precum și modul în care ne exprimăm afecțiunea și atracția. Venus mai are o componentă foarte importantă, cea legată de plăceri și bani. 

Balanța, guvernată de planeta Venus, este cea care ne învață să lucrăm, pe cât este posibil, în condiții de pace și liniște, să fim diplomați, să apreciem frumosul, să respectăm regulile și legile impuse între oameni. Cu alte cuvinte, să căutăm echilibrul în tot. În special, în relațiile personale.

Horoscop Venus în Balanță pentru Berbec

Venus va tranzita casa a șaptea. Deci urmează o perioadă bună pe plan relațional. Vei fi mai diplomat și mai înțelegător, iar persoana iubită va răspune cu aceeași monedă. În plus, cei singuri vor avea mai multe șanse de a cunoaște posibili parteneri.

Horoscop 2026. Succes financiar pentru trei zodii

Horoscop Venus în Balanță pentru Taur

Venus, guvernatoarea ta, va tranzita casa a șasea. Vor fi numeroase beneficii la serviciu, mai ales dacă te vei demonstra a fi harnic și mai implicat. Tot acest tranzit va fi bun pentru îmbunătățirea stilului de viață sau a sănătății.

Horoscop Venus în Balanță pentru Gemeni

Venus va tranzita casa a cincea. Urmează o perioadă destul de romantică și creativă. Dorința de iubire va pune stăpânire pe voi. Iar relația cu copiii, indiferent de vârsta lor, se va îmbunătăți. Nu lăsa timpul să treacă fără să te și răsfeți!

Horoscop Venus în Balanță pentru Rac

Venus va tranzita casa a patra. Ceea ce înseamnă că familia va fi acolo pentru tine, indiferent de evenimentele prin care vei trece. De asemenea, vei acorda atenție suplimentară esteticii sau confortului locuinței.

Horoscop Venus în Balanță pentru Leu

Venus va tranzita casa a treia. Te vei pricepe să iei cele mai bune decizii pentru tine. Mintea îți va deborba de idei fantastice! Iar talentul tău oratoric va fi admirat. Unii dintre voi vor avea un dor de ducă fantastic!

Horoscop Venus în Balanță pentru Fecioară

Venus va tranzita casa a doua. Și se va asigura că îți va acorda unele beneficii pe plan financiar, dar și unele dorințe puternice. De aceea, s-ar putea să urmeze și unele cheltuieli pentru propriul răsfăț.

Horoscop Venus în Balanță pentru Balanță

Venus îți va tranzita semnul până pe 7 noiembrie! O veste nemaipomenită! De ce? În primul rând, pentru că se simte bine în semnul tău. Și în al doilea rând, pentru că vei beneficia de carismă, nivel de atracție crescut, generozitatea celorlalți și clipe romantice. Este momentul să îți îmbunătățești garderoba!

Horoscop Venus în Balanță pentru Scorpion

Venus va tranzita casa a douăsprezecea. Este cazul să faci pace cu trecutul. Să accepți ce nu mai poți controla, în special din punct de vedere amoros. Acest tranzit îi poate face pe unii să se implice în relații secrete sau indisponibile.

Horoscop Venus în Balanță pentru Săgetător

Venus va tranzita casa a unsprezecea. Până pe 7 noiembrie, prietenii vor fi de mare ajutor. Veți participa la evenimente, vă veți face planuri și veți găsi cele mai interesante modalități de distracție.

Horoscop Venus în Balanță pentru Capricorn

Venus va tranzita casa a zecea. Este cazul să pui accentul pe imaginea ta socială. Până pe 7 noiembrie, contează mai mult relația pe care o ai cu superiorii decât munca depusă. Și chiar vor fi oportunități pe plan profesional.

Horoscop Venus în Balanță pentru Vărsător

Venus va tranzita casa a noua. O perioadă nemaipomenită pentru călătorii, chestiuni administrative sau pentru noi cursuri. Mulți dintre voi vor dori să își extindă orizonturile, să interacționeze cu oameni diferiți și să își pună obiective îndrăznețe.

Horoscop Venus în Balanță pentru Pești

Venus va tranzita casa a opta. Până pe 7 noiembrie, trebuie să știi ceva. Orice criză se va transforma într-o oportunitate. Și nu vei ști niciodată de unde sau de la cine vei primi ajutor sau susținere în momentele provocatoare!

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 ora si 9 minute
Zelenski se va întâlni din nou cu Donald Trump, la Casa Albă, săptămâna aceasta
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Erdogan a încercat s-o convingă pe Meloni să se lase de fumat, la summit-ul din Egipt. Macron: E imposibil! - VIDEO
Publicat acum 1 ora si 33 minute
Cel mai bătrân președinte din lume, pe cale să câștige un nou mandat
Publicat acum 1 ora si 34 minute
Acvaplanarea, cel mai mare pericol pentru şoferi pe timp de ploaie. Explicaţii la DC Conducem
Publicat acum 1 ora si 37 minute
Cum se învață în Olanda și cât plătește un român facultatea. ”Am cerut bani de la Guvern”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 40 minute
Corlățean spune ADIO PSD după 24 de ani
Publicat pe 12 Oct 2025
O viperă care a mușcat un bărbat beat criță a murit din cauza intoxicației cu alcoolul din sângele acestuia
Publicat acum 13 ore si 22 minute
A murit procurorul Ionel-Marian Gherman. Avea doar 51 de ani
Publicat pe 11 Oct 2025
Ce pensie avea Marinela Chelaru, actrița care a murit la 66 ani. „Uitați-vă, vă rugăm, la aceste momente!”
Publicat pe 11 Oct 2025
Moartea lui Roei Shalev zguduie Israelul. A supraviețuit masacrului comis de Hamas, dar a căzut victimă unui alt război
 
esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close