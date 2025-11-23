€ 5.0891
|
$ 4.4184
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0891
|
$ 4.4184
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop săptămânal 24-30 noiembrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Data publicării: 21:26 23 Noi 2025

EXCLUSIV Horoscop săptămânal 24-30 noiembrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Autor: Daniela Simulescu

simbol zodiac palme lumina Sursă: Freepik/Pe 30 noiembrie, Venus va intra în Săgetător
 

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne aduce mai multe detalii despre atmosfera astrologică din următoarea săptămână.

Cea mai bună veste a săptămânii următoare este aceea că Mercur își va finaliza retrogradarea în Scorpion. Se va întâmpla asta pe 29 noiembrie, însă atenție că efectele retrogradării vor mai dura pentru o perioadă.

Pe urmă, putem declara. fără echivoc, că protagonista săptămânii va fi Venus. Se pregătește să facă un trigon cu Jupiter, unul cu Saturn, altul cu Neptun, o opoziție cu Uranus și să își înceapă tranzitul în semnul Săgetătorului. Cu alte cuvinte, mulți dintre noi vor avea oportunități pe plan romantic

Horoscop 24-30 noiembrie 2025 Berbec

Vei trece prin numeroase dileme, atât pe plan profesional, cât și acasă. Mai ales din cauza unor îngrijorări pe plan financiar. Însă, Mercur își va opri retrogradarea și sigur vei găsi soluții la probleme. Gelozia nu te ajută la nimic. 

Horoscop 24-30 noiembrie 2025 Taur

Venus, guvernatoarea ta, va face un trigon cu Jupiter. Ceea ce înseamnă că, pe plan relațional, lucrurile se îmbunătățesc. Însă, nu este cazul să crezi în basme. Și nici Mercur nu va mai fi retrograd în casa relațiilor, deci comunicarea cu partenerul sau oamenii importanți va fi eficientă.

Horoscop 24-30 noiembrie 2025 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, își oprește retrogradarea în casa a șasea. Vei avea, deseori, ocazia de a face haz de necaz la locul de muncă. Ce-i drept, încurcături vor fi cu duiumul. Dar reușești să le faci față și să înveți lucruri folositoare.

Mercur retrograd în Scorpion. Întâmplări nefavorabile pentru patru zodii

Horoscop 24-30 noiembrie 2025 Rac

Este o săptămâna de joacă pentru voi. Astrologul vă recomandă să vă dați o șansă și să nu mai acordați atenție scenariilor cele mai negre pe care le va fabrica mintea voastră. Aveți ocazia să dedicați timp suplimentar pasiunilor, dar și iubirii.

Horoscop 24-30 noiembrie 2025 Leu

Va fi destul de greu să păstrați un echilibru între viața profesională și cea personală. Așa că ar fi bine să alegeți în ce parte direcționați majoritatea energiei. Unii dintre voi vor avea o perioadă excelentă pentru îmbunătățiri în locuință sau pentru a se muta.

Horoscop 24-30 noiembrie 2025 Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, își va opri retrogradarea în casa a treia. Tehnologia îți va da bătăi de cap. Drumurile, organizarea călătoriilor și a evenimentelor, comunicarea îți vor crea, de asemenea, neplăceri. Unii dintre voi vor avea, în sfârșit, curajul de a lua decizii mărețe.

Horoscop 24-30 noiembrie 2025 Balanță

Venus, guvernatoarea voastră, face aspecte bune. Iar Mercur își oprește retrogradarea. Ceea ce înseamnă că se vor rezolva problemele financiare sau că veți găsi resursele necesare pentru o investiție. Astrologul vă recomandă să fiți mai curajoși în negocierile de la locul de muncă.

Horoscop 24-30 noiembrie 2025 Scorpion

Urmează o săptămână foarte bună pe plan personal! Indiferent de etapa în care vă aflați, vor exista unele discuții cu partenerul care să vă ajute să treceți la următorul nivel. Mercur își va opri retrogradarea în semnul vostru, ceea ce înseamnă că pot apărea atât unele amânări sau anulări, dar și rezolvări pe ultima sută de metri. Deci și stres, dar și bucurie!

Horoscop 24-30 noiembrie 2025 Săgetător

Timpul nu va fi deloc aliatul vostru în săptâmâna ce urmează! Totul va fi făcut în pripă. Însă, o parte din voi își dorește un plus de adrenalină. Vă veți plictisi repede dacă rutina nu va fi spartă. Marte încă vă tranzitează, deci aveți parte de ambiție și nevoia de competiție.

Horoscop 24-30 noiembrie 2025 Capricorn

Astrologul vă invită să vă bucurați de oameni. De prieteni, în mod special. Și poate chiar de cei pe care nu i-ați mai întâlnit de mult timp. De asemenea, trebuie să știți că sentimentul că faceți parte dintr-o echipă vă va ridica moralul.

Horoscop 24-30 noiembrie 2025 Vărsător

Pe plan profesional, veți avea rezultate, însă nu în modul în care v-ați fi imaginat. Mercur își oprește retrogradarea, deci veți avea și un plus de claritate în discuțiile cu șefii sau colegii. În plus, nu ezitați să socializați mai des.

Horoscop 24-30 noiembrie 2025 Pești

Mercur își oprește retrogradarea, deci am putea spune că mai scăpați de amânările și încurcăturile din ultima perioadă. Credința în propria persoană și optimisul vor fi în creștere. Astrologul vă recomandă să rămâneți curioși și să nu vă dați bătuți cu una cu două.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop saptamanal
mercur retrograd
horoscop daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 23 minute
Israelul anunță: Șeful de stat major al Hezbollah, eliminat în atacul asupra Beirutului
Publicat acum 33 minute
Brăila: Autobuz ieşit în afara carosabilului. A fost activat Planul roşu de intervenţie
Publicat acum 39 minute
Se sparge sau nu? Misterul bulei AI, explicat
Publicat acum 1 ora si 21 minute
Surpriză mare la Geneva: Negocierile avansează cu o viteză neașteptată. Rubio, anunț
Publicat acum 1 ora si 24 minute
Horoscop 24 noiembrie 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei pentru fiecare zodie / VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Noi 2025
Senatoarea POT Valentina Aldea bătută cu ranga, în parcare, de soția... iubitului
Publicat pe 21 Noi 2025
SONDAJ INSCOP: încrederea în politicieni. Top trei, o adevărată surpriză
Publicat pe 22 Noi 2025
Trump o dă la-ntors cu planul de pace pentru Ucraina. Ce l-ar fi determinat să-și schimbe poziția
Publicat pe 21 Noi 2025
Zelenski, discurs istoric după planul de pace al SUA. Ce spune președintele Ucrainei / video
Publicat pe 22 Noi 2025
A început campania la București, dar un candidat din primii 4 e scos din joc. Chirieac amintește de un precedent: Nu e totul tranșat
 
urmatorul pas al lui ludovic orban demasca strategia lui nicusor dan ce ar ascunde sutul pe poarta presedintiei Următorul pas al lui Ludovic Orban demască strategia lui Nicușor Dan. Ce ar ascunde șutul pe poarta Președinției

de Roxana Neagu

explicatia lui nicusor pentru gafe dovada ca udmr a avut dreptate Explicația lui Nicușor pentru gafe, dovada că UDMR a avut dreptate

de Val Vâlcu

perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close