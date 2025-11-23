Cea mai bună veste a săptămânii următoare este aceea că Mercur își va finaliza retrogradarea în Scorpion. Se va întâmpla asta pe 29 noiembrie, însă atenție că efectele retrogradării vor mai dura pentru o perioadă.

Pe urmă, putem declara. fără echivoc, că protagonista săptămânii va fi Venus. Se pregătește să facă un trigon cu Jupiter, unul cu Saturn, altul cu Neptun, o opoziție cu Uranus și să își înceapă tranzitul în semnul Săgetătorului. Cu alte cuvinte, mulți dintre noi vor avea oportunități pe plan romantic

Horoscop 24-30 noiembrie 2025 Berbec

Vei trece prin numeroase dileme, atât pe plan profesional, cât și acasă. Mai ales din cauza unor îngrijorări pe plan financiar. Însă, Mercur își va opri retrogradarea și sigur vei găsi soluții la probleme. Gelozia nu te ajută la nimic.

Horoscop 24-30 noiembrie 2025 Taur

Venus, guvernatoarea ta, va face un trigon cu Jupiter. Ceea ce înseamnă că, pe plan relațional, lucrurile se îmbunătățesc. Însă, nu este cazul să crezi în basme. Și nici Mercur nu va mai fi retrograd în casa relațiilor, deci comunicarea cu partenerul sau oamenii importanți va fi eficientă.

Horoscop 24-30 noiembrie 2025 Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, își oprește retrogradarea în casa a șasea. Vei avea, deseori, ocazia de a face haz de necaz la locul de muncă. Ce-i drept, încurcături vor fi cu duiumul. Dar reușești să le faci față și să înveți lucruri folositoare.

Mercur retrograd în Scorpion. Întâmplări nefavorabile pentru patru zodii

Horoscop 24-30 noiembrie 2025 Rac

Este o săptămâna de joacă pentru voi. Astrologul vă recomandă să vă dați o șansă și să nu mai acordați atenție scenariilor cele mai negre pe care le va fabrica mintea voastră. Aveți ocazia să dedicați timp suplimentar pasiunilor, dar și iubirii.

Horoscop 24-30 noiembrie 2025 Leu

Va fi destul de greu să păstrați un echilibru între viața profesională și cea personală. Așa că ar fi bine să alegeți în ce parte direcționați majoritatea energiei. Unii dintre voi vor avea o perioadă excelentă pentru îmbunătățiri în locuință sau pentru a se muta.

Horoscop 24-30 noiembrie 2025 Fecioară

Mercur, guvernatorul tău, își va opri retrogradarea în casa a treia. Tehnologia îți va da bătăi de cap. Drumurile, organizarea călătoriilor și a evenimentelor, comunicarea îți vor crea, de asemenea, neplăceri. Unii dintre voi vor avea, în sfârșit, curajul de a lua decizii mărețe.

Horoscop 24-30 noiembrie 2025 Balanță

Venus, guvernatoarea voastră, face aspecte bune. Iar Mercur își oprește retrogradarea. Ceea ce înseamnă că se vor rezolva problemele financiare sau că veți găsi resursele necesare pentru o investiție. Astrologul vă recomandă să fiți mai curajoși în negocierile de la locul de muncă.

Horoscop 24-30 noiembrie 2025 Scorpion

Urmează o săptămână foarte bună pe plan personal! Indiferent de etapa în care vă aflați, vor exista unele discuții cu partenerul care să vă ajute să treceți la următorul nivel. Mercur își va opri retrogradarea în semnul vostru, ceea ce înseamnă că pot apărea atât unele amânări sau anulări, dar și rezolvări pe ultima sută de metri. Deci și stres, dar și bucurie!

Horoscop 24-30 noiembrie 2025 Săgetător

Timpul nu va fi deloc aliatul vostru în săptâmâna ce urmează! Totul va fi făcut în pripă. Însă, o parte din voi își dorește un plus de adrenalină. Vă veți plictisi repede dacă rutina nu va fi spartă. Marte încă vă tranzitează, deci aveți parte de ambiție și nevoia de competiție.

Horoscop 24-30 noiembrie 2025 Capricorn

Astrologul vă invită să vă bucurați de oameni. De prieteni, în mod special. Și poate chiar de cei pe care nu i-ați mai întâlnit de mult timp. De asemenea, trebuie să știți că sentimentul că faceți parte dintr-o echipă vă va ridica moralul.

Horoscop 24-30 noiembrie 2025 Vărsător

Pe plan profesional, veți avea rezultate, însă nu în modul în care v-ați fi imaginat. Mercur își oprește retrogradarea, deci veți avea și un plus de claritate în discuțiile cu șefii sau colegii. În plus, nu ezitați să socializați mai des.

Horoscop 24-30 noiembrie 2025 Pești

Mercur își oprește retrogradarea, deci am putea spune că mai scăpați de amânările și încurcăturile din ultima perioadă. Credința în propria persoană și optimisul vor fi în creștere. Astrologul vă recomandă să rămâneți curioși și să nu vă dați bătuți cu una cu două.