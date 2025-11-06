€ 5.0845
Data publicării: 21:27 06 Noi 2025

EXCLUSIV Ultima retrogradare a lui Mercur din 2025. Previziuni pentru fiecare zodie
Autor: Daniela Simulescu

concept-person-suffering-from-cybersickness-technology-addiction Sursă: Freepik/fotografie generată cu AI
 

Pe 9 noiembrie, Mercur își începe retrogradarea în semnul Săgetătorului.

Pe 9 noiembrie, Mercur își va începe ultima retrogradare din 2025. Se va întâmpla în semnul Săgetătorului. Și va rămâne astfel până pe 19 noiembrie, când va ajunge în Scorpion. Însă perioada aceasta, cât va fi retrograd în Săgetător, are pregătite pentru noi multe situații speciale, mai ales din cauza tranzitului lui Marte în același semn.

În perioada de retrogradare trebuie să acordăm mai multă atenție detaliilor. Încurcăturile sunt frecvente, dar pot apărea și oportunități neașteptate de a corecta greșeli de care nu știam.

Berbec/Ascendent în Berbec

Mercur va retrograda în casa a noua. Până pe 19 noiembrie, te vei confrunta cu mai multe încurcături când este vorba de tehnologie, drumuri, comunicarea cu oamenii cei mai apropiați. Vei reveni asupra oricărei decizii.

Taur/Ascendent în Taur

Mercur va retrograda în casa a opta. Există riscul să se afle detalii din viața ta intimă. Sau te poți confrunta cu încurcături pe plan financiar. Unii dintre voi pot scăpa de datorii.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Mercur, guvernatorul tău, va deveni retrograd în casa a șaptea. Comunicarea cu partenerul sau persoana pe care o placi va avea de suferit. Nu este o perioadă bună pentru decizii pe plan relațional.

Rac/Ascendent în Rac

Mercur își va începe retrogradarea în casa a șasea. Programul tău se va aglomera. Și va trebui să îți schimbi rutina. Posibile neînțelegeri la serviciu. Pe plan medical, cere a doua opinie.

Leu/Ascendent în Leu

Mercur retrogradează în casa a cincea. Comunicarea cu copiii, indiferent de vârstele lor, va fi mai dificilă. Pe lângă asta, pot apărea neînțelegeri cu persoana iubită.

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Mercur va retrograda în casa a patra. S-ar putea să apară neînțelegeri în comunicarea cu familia. De asemenea, te poți trezi că se mai strică una alta prin gospodărie.

Previziuni astrale prima jumătate a lunii noiembrie 2025. Ce le așteaptă pe cele douăsprezece zodii

Balanță/Ascendent în Balanță

Mercur va fi retrograd în casa a treia. Pot apărea probleme legate de drumuri, de comunicare și mai ales, referitoare la documente. În plus, mintea nu îți va fi aliat ca de obicei.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Mercur va retrograda în casa a doua. Ceea ce înseamnă că s-ar putea să regreți unele cheltuieli sau investiții. Dar, în schimb, puterea ta de negociere va fi fantastică.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Mercur va retrograda în semnul tău. În primă fază. îți va da peste cap mai toate planurile. Anulări, amânări, reprogramări, ajustări. Însă, doar astfel îți vei da seama că ai neglijat unele detalii importante.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Mercur retrogradează în casa a douăsprezecea. Te vei confrunta cu multe momente de confuzie, chiar legate de oamenii apropiați. Astrele vă recomandă să evitați persoanele îndoielnice.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Mercur va fi retrograd în casa a unsprezecea. S-ar putea să reluați legătura cu unii prieteni sau colegi pe care nu i-ați mai văzut chiar de ani de zile. Vă veți schimba foarte des planurile.

Pești/Ascendent în Pești

Mercur retrogradează în casa a zecea. Fapt ce va complica orice proces de recrutare, ce poate aduce discuții contradictorii cu șefii sau autoritățile și reluarea unor responsabilitâți.

