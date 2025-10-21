Ce aduce Sezonul Scorpionului pentru fiecare zodie până pe 22 noiembrie

Pe 23 octombrie, Soarele intră în semnul Scorpionului, unde va sta până pe 22 noiembrie. Trecem de la echilibrul forțat din sezonul Balanței la nevoia de a vedea totul în alb sau negru, de a face totul la extreme, specifică Scorpionului. Vom căuta dedesubturile, atașamentele greu de rupt, obsesiile și secretele. Altfel spus, avem în față câteva săptămâni în care să ne preocupăm și de viața ascunsă de ochii lumii.

Sezonul Scorpionului din 2025 va beneficia de prezențele lui Marte și Venus, de retrogradarea lui Mercur, dar și de aspecte pozitive cu Jupiter și Saturn.

Când Soarele intră într-o zodie înseamnă că începe zodia respectivă, întrucât poziția Soarelui arată zodia într-o astrogramă. Intrarea Soarelui într-un semn arată felul în care se schimbă energia, se schimbă lumina. Imaginează-ți că ai o casă cu 12 camere. Din lună în lună, Soarele luminează câte o cameră. Soarele este cea mai mare stea din sistemul nostru solar și simbolizează viața, energia, vitalitatea, egoul.

Berbec/Ascendent în Berbec

Soarele iese din casa a șaptea și trece în casa a opta. Ceea ce înseamnă că urmează o perioadă în care vei acorda atenție resurselor la comun. Fie că este vorba de banii familiei, din moșteniri sau alte surse. De asemenea, unii dintre voi vor interacționa mai des cu instituțiile financiare pentru taxe și impozite.

Taur/Ascendent în Taur

Soarele intră în casa a șaptea, acolo unde se află Marte și Mercur. Atenția ta se va duce către relația de cuplu. Urmează o lună în care vei fi nevoit să faci numeroase compromisuri pentru ca tu și partenerul să vă înțelegeți. Și nu va fi simplu! Cei singuri vor aprecia sentimentul de siguranță atunci când vor cunoaște pe cineva.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Cu Soarele în casa a șasea, atenția ta se va duce către gestionarea stresului de la locul de muncă și eficientizarea treburilor gospodărești. Nu te vei plictisi deloc! De aceea, vei ajunge la concluzia că trebuie să amâni unele proiecte și să cauți simplitatea. Nu te grăbi cu deciziile pe plan medical.

Rac/Ascendent în Rac

Soarele intră în casa a cincea, acolo unde se află deja Mercur și Marte. Ai oportunitatea de a-ți face singur viața mai frumoasă. Te vor plictisi multe, așa că vei decide să fii creativ și să aduci detalii speciale oricărui proiect. Mai ales pe plan romantic sau atunci când vine vorba de relația cu copiii.

Leu/Ascendent în Leu

Soarele, guvernatorul tău, trece în casa a patra. Și te va ajuta să găsești soluții la problemele gospodăriei, cele din planul imobiliar sau legate de bunăstarea familiei. Și asta pentru că decizi să acorzi timp suplimentar vieții personale. Fără liniște acasă nu vei reuși multe!

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Soarele ajunge în casa a treia. Începe o perioadă foarte bună pentru studiu, călătorii, organizare evenimente și noi achiziții pe plan tehnologic. Mintea îți va merge de minune și vei avea numeroase inițiative. Vor fi și unele decizii pripite.

Balanță/Ascendent în Balanță

Soarele trece în casa a doua. Timp de o lună, îți vei face calcule peste calcule. Urmează o perioadă bună pentru negocieri, câștiguri, dar se anunță și cheltuieli neprevăzute. Este cazul să pui valoare mai mare și pe celelalte resurse, cum ar fi timpul.

Scorpion/Ascendent în Scorpion

Soarele intră în semnul tău. În primul rând, la mulți ani! Urmează o perioadă înfloritoare pentru tine. Vei prinde curajul să faci ceea ce îți dorești de mult, să decizi ce este mai bun pentru tine și să îți urmezi planurile. Vei fi mai competitiv ca niciodată!

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Soarele va tranzita casa a douăsprezecea. Viața ta va fi precum un paradox, mai ales după 4 noiembrie, când Marte va intra în semnul tău. Adică o parte din tine are nevoie de odihnă și de un pas în spate, iar cealaltă va fi dornică de evenimente și multiple inițiative. Poate că va fi cazul să îți dozezi eforturile.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Soarele va tranzita casa a unsprezecea. Astrele îți oferă ocazia să închegi unele relații de prietenie. Vei participa la evenimente alături de persoanele dragi și vă veți face planuri împreună. Ba chiar s-ar putea să îți revezi unii prieteni.

Vărsător/Ascendent în Vărsător

Soarele pătrunde în casa a zecea. Până pe 22 noiembrie, vizibilitatea ta va crește. Vei fi conștient de puterea ta și vei face tot ce îți stă în putință să intri în grațiile șefilor. Unii dintre voi vor deveni mai ambițioși, iar alții vor începe să caute și alte oportunități din punct de vedere profesional.

Pești/Ascendent în Pești

Soarele va tranzita casa a noua. Urmează o lună în care nu vei sta prea acasă. Mulți dintre voi se vor plimba, vor călători, se vor muta. Și bineînțeles că vor urma numeroase chestiuni administrative sau birocratice de rezolvat.