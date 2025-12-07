Horoscop Taur 2026. Aflăm ce îți rezervă astrele de la Daniela Simulescu

Cea mai bună veste a anului 2026 este aceea că scapi de tranzitul lui Uranus din semnul tău! Ce-i drept, și în 2025 ai avut o scurtă pauză, între 7 iulie și 8 noiembrie. Însă, din 26 aprilie 2026, Uranus trece în casa a doua.

Încheierea vizitei lui Uranus

Și ca să înțelegi la ce ne referim, îți propun să faci un exercițiu de memorie. Să îți amintești la atmosfera principală din 2018 încoace. Uranus reprezintă instabilitatea, surprizele, ieșirea din zona de confort, revoluția, independența, spiritul rebel și șocurile. Ei bine, în ultimii șapte ani, cu siguranță că au fost situații imprevizibile, schimbări neașteptate și un grad crescut de instabilitate. Unii ați avut parte de toate acestea pe mai multe planuri, alții poate doar în ceea ce privește atitudinea față de viață.

Taurul este un semn de pâmânt, deci nativii acestui semn sunt pragmatici, metodici, au ritmul propriu și le place să se desfășoare totul pas cu pas. Uranus are un alt modus operandis. El este precum un uragan cu intermitențe și disprețuiește tot ce este prea sigur și tradițional.

Acest tranzit a avut și părți bune. Ți-a adus progres, libertate și te-a scos din relații sau situații profesionale care nu ți se mai potriveau. Dintr-o dată, ai devenit cel mai nonconformist din anturajul tău.

Deci, din 26 aprilie, reușești să te așezi, să construiești o nouă fundație sau să ai parte de mai multă stabilitate. După această dată, trecerea lui Uranus în casa a doua s-ar putea să îți aducă un plus de imprevizibilitate pe plan financiar. Dar îi va ajuta enorm pe cei care vor să câștige bani pe cont propriu sau să devină independenți din acest punct de vedere.

Pe ce plan vor fi oportunități?

Începând cu 1 iulie, Jupiter(considerat Marele Benefic) își va începe tranzitul în casa a a patra. Și te va ajuta dacă îți vei dori o familie, dacă îți dorești o locuință sau dacă vrei să te muți. În plus, te va face să îți dai seama ce contează cu adevărat. Evenimentele din sânul familiei vor fi diverse și te vor apropia mai mult de rude.

Cele mai mari provocări din 2026

În 2026, Venus(propria guvernatoare) va și retrograda. Începând cu data de 3 octombrie, chiar din casa a șaptea. Ceea ce înseamnă că, la final de an, unii dintre voi vă veți confrunta cu evenimente neprevăzute din punct de vedere relațional. Pot reapărea parteneri din trecut. Puteți cunoaște persoane noi care vi se vor părea perfecte, fie că sunteți singuri sau nu. Relațiile amoroase blazate vor fi testate. Și există riscul să vă grăbiți. Astrologul vă recomandă să evitați deciziile radicale în ceea ce privește viața personală în ultimele luni ale anului.

