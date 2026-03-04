Horoscop 4 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Astăzi se petrece un sextil între Venus din Pești și Uranus din Taur. Un aspect armonios pentru iubire și bani. Vom avea nevoie de noutate, de a experimenta și de a sparge monotonia.
Vei deveni mai iertător, mai blând și tolerant în comunicare. Înveți să lași de la tine și să nu mai iei în personal unele situații sau discuții.
Astrologul îți recomandă să te inspiri de la cei apropiați. Poate pentru îmbunătățirea stilului de viață, o nouă estetică sau pentru atingerea obiectivelor.
Ai parte de o perioadă foarte agitată pe plan profesional. În aceste condiții, ți-ar prii să abandonezi orgoliul și să ceri sprijinul sau recomandările celorlalți.
Nu este cea mai bună zi pentru a vedea totul doar în alb sau negru! Sigur sunt multe nuanțe de gri. Dacă vezi jumătatea plină a paharului, vor fi avantaje.
Poți primi sprijin când și de la persoane de la care nu te aștepți. De aceea, este important să îți păstrezi credința interioară în momentele mai provocatoare.
Dacă simți că s-a instalat blazarea în relația de cuplu, astăzi poți încerca noi tactici. De asemenea, este o zi bună pentru îmbunătățirea tuturor parteneriatelor.
Diplomația vă va aduce numeroase beneficii. Chiar dacă veți face unele greșeli, persoanele din jur vă vor atenționa subtil. Mai ales la locul de muncă.
Vă veți da seama că puteți influența atmosfera din sânul familiei sau din relația de cuplu. Dar este nevoie să renunțați la unele replici tendențioase.
Astrologul vă transmite că este o zi potrivită pentru a vă ocupa de estetica și confortul locuinței. Poate cumpărați un nou accesoriu sau reparați ceva.
Vei fi un comunicator excelent în orice domeniu! Și vei reuși să îi convingi și să îi motivezi pe oamenii din jur. Nici nu mai contează că nu stăpânești un anumit domeniu.
O zi bună pentru negocieri sau pentru educație financiară. Cei dragi te vor ajuta în momentele mai dificile. Și nu uita ceva! Timpul tău costă.
Încearcă să alungi pesimismul, să nu petreci timp în preajma persoanelor care nu fac altceva decât să se victimizeze. Ai nevoie de altă energie.
de Anca Murgoci