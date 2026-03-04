Horoscop 4 martie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile

Astăzi se petrece un sextil între Venus din Pești și Uranus din Taur. Un aspect armonios pentru iubire și bani. Vom avea nevoie de noutate, de a experimenta și de a sparge monotonia.

Horoscop 4 martie 2026 Berbec

Vei deveni mai iertător, mai blând și tolerant în comunicare. Înveți să lași de la tine și să nu mai iei în personal unele situații sau discuții.

Horoscop 4 martie 2026 Taur

Astrologul îți recomandă să te inspiri de la cei apropiați. Poate pentru îmbunătățirea stilului de viață, o nouă estetică sau pentru atingerea obiectivelor.

Horoscop 4 martie 2026 Gemeni

Ai parte de o perioadă foarte agitată pe plan profesional. În aceste condiții, ți-ar prii să abandonezi orgoliul și să ceri sprijinul sau recomandările celorlalți.

Citește și Ce aduce sezonul Peștilor pentru fiecare zodie până pe 20 martie

Horoscop 4 martie 2026 Rac

Nu este cea mai bună zi pentru a vedea totul doar în alb sau negru! Sigur sunt multe nuanțe de gri. Dacă vezi jumătatea plină a paharului, vor fi avantaje.

Horoscop 4 martie 2026 Leu

Poți primi sprijin când și de la persoane de la care nu te aștepți. De aceea, este important să îți păstrezi credința interioară în momentele mai provocatoare.

Horoscop 4 martie 2026 Fecioară

Dacă simți că s-a instalat blazarea în relația de cuplu, astăzi poți încerca noi tactici. De asemenea, este o zi bună pentru îmbunătățirea tuturor parteneriatelor.

Horoscop 4 martie 2026 Balanță

Diplomația vă va aduce numeroase beneficii. Chiar dacă veți face unele greșeli, persoanele din jur vă vor atenționa subtil. Mai ales la locul de muncă.

Horoscop 4 martie 2026 Scorpion

Vă veți da seama că puteți influența atmosfera din sânul familiei sau din relația de cuplu. Dar este nevoie să renunțați la unele replici tendențioase.

Horoscop 4 martie 2026 Săgetător

Astrologul vă transmite că este o zi potrivită pentru a vă ocupa de estetica și confortul locuinței. Poate cumpărați un nou accesoriu sau reparați ceva.

Horoscop 4 martie 2026 Capricorn

Vei fi un comunicator excelent în orice domeniu! Și vei reuși să îi convingi și să îi motivezi pe oamenii din jur. Nici nu mai contează că nu stăpânești un anumit domeniu.

Horoscop 4 martie 2026 Vărsător

O zi bună pentru negocieri sau pentru educație financiară. Cei dragi te vor ajuta în momentele mai dificile. Și nu uita ceva! Timpul tău costă.

Horoscop 4 martie 2026 Pești

Încearcă să alungi pesimismul, să nu petreci timp în preajma persoanelor care nu fac altceva decât să se victimizeze. Ai nevoie de altă energie.