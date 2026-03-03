€ 5.0972
|
$ 4.3430
|

Subcategorii în Lifestyle

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0972
|
$ 4.3430
 
DCNews Lifestyle Horoscop Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă de Lună/Lună Plină în Fecioară. Previziuni toate zodiile
Data actualizării: 09:01 03 Mar 2026 | Data publicării: 08:35 03 Mar 2026

EXCLUSIV Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă de Lună/Lună Plină în Fecioară. Previziuni toate zodiile
Autor: Echipa Astrosens

inel lumina cer Sursă foto: Freepik

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi se petrece Eclipsa de Lună/Luna Plină din Fecioară. Eveniment care are parte și de retrogradarea lui Mercur, guvernatorul Fecioarei. Orice eclipsă aduce situații de genul celor predestinate. Vă recomandăm să fiți atenți la semnalele și la sincronicitățile apărute deoarece poartă mesaje importante pentru noi. 

Horoscop 3 martie 2026 Berbec

Eclipsa de Lună se petrece în casa a șasea. Este momentul perfect pentru a abandona obiceiuri dăunătoare și pentru a te preocupa mai serios de sănătate. Sau de bunăstarea ta emoțională.

Horoscop 3 martie 2026 Taur

Eclipsa de Lună are loc în casa a cincea. Îți vei da seama că ai nevoie de un echilibru între propriile nevoi și eforturile tale pentru ceilalți. De asemenea, relația cu copiii este vizată.

Horoscop 3 martie 2026 Gemeni

Eclipsa de Lună este în casa a patra. Și vă amintește că, deși puteți avea cea mai de succes carieră, familia este cea care contează cu adevărat zi de zi.

Citește și Ce aduce sezonul Peștilor pentru fiecare zodie până pe 20 martie

Horoscop 3 martie 2026 Rac

Eclipsa de Lună vizează casa a treia. Aveți nevoie de un plus de pragmatism când abordați studiile sau organizarea/planificarea unor călătorii.

Horoscop 3 martie 2026 Leu

Eclipsa de Lună se petrece în casa a doua. O zi foarte bună pentru negocieri. Sau pentru a renunța la unele cheltuieli care nu vă mai aduc niciun plus în viață.

Horoscop 3 martie 2026 Fecioară

O zi importantă! Eclipsa de Lună se petrece în semnul vostru. Este posibil ca, în jur, să observați evenimente bizare sau situații neașteptate. O parte din voi nu mai poate continua la fel.

Horoscop 3 martie 2026 Balanță

Eclipsa de Lună se va petrece în casa a douăsprezecea. Și veți vedea mult mai clar că aveți tendința de a vă sacrifica, la muncă sau pentru cei dragi. Fără să vă ceară nimeni.

Horoscop 3 martie 2026 Scorpion

Eclipsa de Lună este în casa a unsprezecea. Relațiile cu unii prieteni se vor schimba. Veți deveni mai selectivi. În plus, veți accepta că nu mai puteți continua unele planuri.

Horoscop 3 martie 2026 Săgetător

Eclipsa de Lună se petrece în casa a zecea, a carierei. Astrele te invită să alegi simplitatea și să îți reconsideri perspectiva despre perfecțiune. Succesul vine cu pași mici.

Horoscop 3 martie 2026 Capricorn

Eclipsa de Lună are loc în casa a noua. Sunteți cei mai buni mediatori! Reușiți să îi ajutați pe cei din jur să nu se mai certe. O zi bună pentru rezolvarea unor chestiuni administrative mai dificile. 

Horoscop 3 martie 2026 Vărsător

Eclipsa de Lună se petrece în casa a opta. Astrologul vă recomandă să faceți ajustări pe plan financiar. Și să încercați să nu risipiți banii pe lucruri inutile.

Horoscop 3 martie 2026 Pești

Eclipsa de Lună activează casa a șaptea. Pot apărea încheieri de parteneriate, pe plan amoros sau profesional. Va fi greu, dar doar se pot ivi alte oportunități.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

horoscop zilnic
eclipsa de luna
astrolog daniela simulescu
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Indian Wells (WTA): Cu cine joacă româncele în primul tur
Publicat acum 13 minute
Profesorul Dinu Ciocan a încetat din viață. Doliu în muzica românească
Publicat acum 14 minute
Trump, dezamăgit de Marea Britanie. Ce s-a întâmplat cu cea mai solidă alianță din lume
Publicat acum 14 minute
Ecuația de securitate se schimbă. Ce face România? România TV, ediția specială realizată în duplex cu DC News
Publicat acum 19 minute
Israelul l-a lichidat pe Reza Khazaei, mâna dreaptă a comandantului Gărzilor Revoluționare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 57 minute
Ce căutau copiii în Dubai? „Lecția” uitată a securiștilor dinainte de ’89
Publicat acum 2 ore si 11 minute
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă de Lună/Lună Plină în Fecioară. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 15 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 4: Israelul avansează în Liban, Hezbollah ripostează, China intră în joc
Publicat acum 2 ore si 21 minute
Imagini emoționante cu o femeie-pilot care a reușit să se catapulteze din avion când acesta a fost lovit / video viral
Publicat acum 10 ore si 46 minute
Avalanșă filmată în Bucegi. Momentul dramatic în care un schior este îngropat parțial în zăpadă, la un pas de tragedie / Video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close