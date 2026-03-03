Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă de Lună/Lună Plină în Fecioară. Previziuni toate zodiile

Astăzi se petrece Eclipsa de Lună/Luna Plină din Fecioară. Eveniment care are parte și de retrogradarea lui Mercur, guvernatorul Fecioarei. Orice eclipsă aduce situații de genul celor predestinate. Vă recomandăm să fiți atenți la semnalele și la sincronicitățile apărute deoarece poartă mesaje importante pentru noi.

Horoscop 3 martie 2026 Berbec

Eclipsa de Lună se petrece în casa a șasea. Este momentul perfect pentru a abandona obiceiuri dăunătoare și pentru a te preocupa mai serios de sănătate. Sau de bunăstarea ta emoțională.

Horoscop 3 martie 2026 Taur

Eclipsa de Lună are loc în casa a cincea. Îți vei da seama că ai nevoie de un echilibru între propriile nevoi și eforturile tale pentru ceilalți. De asemenea, relația cu copiii este vizată.

Horoscop 3 martie 2026 Gemeni

Eclipsa de Lună este în casa a patra. Și vă amintește că, deși puteți avea cea mai de succes carieră, familia este cea care contează cu adevărat zi de zi.

Horoscop 3 martie 2026 Rac

Eclipsa de Lună vizează casa a treia. Aveți nevoie de un plus de pragmatism când abordați studiile sau organizarea/planificarea unor călătorii.

Horoscop 3 martie 2026 Leu

Eclipsa de Lună se petrece în casa a doua. O zi foarte bună pentru negocieri. Sau pentru a renunța la unele cheltuieli care nu vă mai aduc niciun plus în viață.

Horoscop 3 martie 2026 Fecioară

O zi importantă! Eclipsa de Lună se petrece în semnul vostru. Este posibil ca, în jur, să observați evenimente bizare sau situații neașteptate. O parte din voi nu mai poate continua la fel.

Horoscop 3 martie 2026 Balanță

Eclipsa de Lună se va petrece în casa a douăsprezecea. Și veți vedea mult mai clar că aveți tendința de a vă sacrifica, la muncă sau pentru cei dragi. Fără să vă ceară nimeni.

Horoscop 3 martie 2026 Scorpion

Eclipsa de Lună este în casa a unsprezecea. Relațiile cu unii prieteni se vor schimba. Veți deveni mai selectivi. În plus, veți accepta că nu mai puteți continua unele planuri.

Horoscop 3 martie 2026 Săgetător

Eclipsa de Lună se petrece în casa a zecea, a carierei. Astrele te invită să alegi simplitatea și să îți reconsideri perspectiva despre perfecțiune. Succesul vine cu pași mici.

Horoscop 3 martie 2026 Capricorn

Eclipsa de Lună are loc în casa a noua. Sunteți cei mai buni mediatori! Reușiți să îi ajutați pe cei din jur să nu se mai certe. O zi bună pentru rezolvarea unor chestiuni administrative mai dificile.

Horoscop 3 martie 2026 Vărsător

Eclipsa de Lună se petrece în casa a opta. Astrologul vă recomandă să faceți ajustări pe plan financiar. Și să încercați să nu risipiți banii pe lucruri inutile.

Horoscop 3 martie 2026 Pești

Eclipsa de Lună activează casa a șaptea. Pot apărea încheieri de parteneriate, pe plan amoros sau profesional. Va fi greu, dar doar se pot ivi alte oportunități.