Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă de Lună/Lună Plină în Fecioară. Previziuni toate zodiile

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.
Astăzi se petrece Eclipsa de Lună/Luna Plină din Fecioară. Eveniment care are parte și de retrogradarea lui Mercur, guvernatorul Fecioarei. Orice eclipsă aduce situații de genul celor predestinate. Vă recomandăm să fiți atenți la semnalele și la sincronicitățile apărute deoarece poartă mesaje importante pentru noi.
Eclipsa de Lună se petrece în casa a șasea. Este momentul perfect pentru a abandona obiceiuri dăunătoare și pentru a te preocupa mai serios de sănătate. Sau de bunăstarea ta emoțională.
Eclipsa de Lună are loc în casa a cincea. Îți vei da seama că ai nevoie de un echilibru între propriile nevoi și eforturile tale pentru ceilalți. De asemenea, relația cu copiii este vizată.
Eclipsa de Lună este în casa a patra. Și vă amintește că, deși puteți avea cea mai de succes carieră, familia este cea care contează cu adevărat zi de zi.
Eclipsa de Lună vizează casa a treia. Aveți nevoie de un plus de pragmatism când abordați studiile sau organizarea/planificarea unor călătorii.
Eclipsa de Lună se petrece în casa a doua. O zi foarte bună pentru negocieri. Sau pentru a renunța la unele cheltuieli care nu vă mai aduc niciun plus în viață.
O zi importantă! Eclipsa de Lună se petrece în semnul vostru. Este posibil ca, în jur, să observați evenimente bizare sau situații neașteptate. O parte din voi nu mai poate continua la fel.
Eclipsa de Lună se va petrece în casa a douăsprezecea. Și veți vedea mult mai clar că aveți tendința de a vă sacrifica, la muncă sau pentru cei dragi. Fără să vă ceară nimeni.
Eclipsa de Lună este în casa a unsprezecea. Relațiile cu unii prieteni se vor schimba. Veți deveni mai selectivi. În plus, veți accepta că nu mai puteți continua unele planuri.
Eclipsa de Lună se petrece în casa a zecea, a carierei. Astrele te invită să alegi simplitatea și să îți reconsideri perspectiva despre perfecțiune. Succesul vine cu pași mici.
Eclipsa de Lună are loc în casa a noua. Sunteți cei mai buni mediatori! Reușiți să îi ajutați pe cei din jur să nu se mai certe. O zi bună pentru rezolvarea unor chestiuni administrative mai dificile.
Eclipsa de Lună se petrece în casa a opta. Astrologul vă recomandă să faceți ajustări pe plan financiar. Și să încercați să nu risipiți banii pe lucruri inutile.
Eclipsa de Lună activează casa a șaptea. Pot apărea încheieri de parteneriate, pe plan amoros sau profesional. Va fi greu, dar doar se pot ivi alte oportunități.
de Anca Murgoci