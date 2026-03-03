Profesorul Dinu Ciocan a încetat din viață. Doliu în muzica românească

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță cu profundă tristețe, încetarea din viață a muzicologului și profesorului universitar Dinu Ciocan, personalitate marcantă a cercetării teoretice și semioticii muzicale din România.

Născut în 3 octombrie 1933, Dinu Ciocan a dedicat peste șase decenii studiului și înțelegerii limbajului muzical. Spirit riguros și vizionar, a fost un pionier al abordării interdisciplinare în muzicologie, integrând concepte din lingvistică, logică și matematică în analiza și interpretarea fenomenului sonor. Prin lucrări fundamentale precum O teorie semiotică a interpretării muzicale (vol. I și II), Elemente de teoria mulțimilor în muzică și Introducere în teoria limbajelor formale și a automatismelor pentru muzicieni, a contribuit decisiv la dezvoltarea unei metodologii moderne de analiză muzicală, utilă în egală măsură compozitorilor, muzicologilor și interpreților.

Activitatea sa didactică desfășurată în cadrul Universității Naționale de Muzică din București a contribuit la formarea mai multor generații de muzicieni. Cursurile sale de semiotică și contrapunct au rămas în memoria studenților drept modele de rigoare intelectuală și profunzime analitică.

A fost membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România și laureat al unor importante premii care i-au recunoscut contribuția la sistematica muzicală. În paralel cu activitatea științifică, a semnat și lucrări componistice pentru pian, între care Passacaglia pe o temă de colind și Sonata, creații ce reflectă aceeași rigoare formală ce i-au definit întreaga operă.

Prin dispariția sa, cultura muzicală românească pierde un gânditor de anvergură, un pedagog exemplar și un spirit de o rară consecvență intelectuală.