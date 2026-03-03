€ 5.0972
|
$ 4.3430
|

Subcategorii în Cultura

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0972
|
$ 4.3430
 
DCNews Cultura Profesorul Dinu Ciocan a încetat din viață. Doliu în muzica românească
Data publicării: 10:33 03 Mar 2026

Profesorul Dinu Ciocan a încetat din viață. Doliu în muzica românească

dinu-ciocan-muzicolog

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță cu profundă tristețe, încetarea din viață a muzicologului și profesorului universitar Dinu Ciocan, personalitate marcantă a cercetării teoretice și...

Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România anunță cu profundă tristețe, încetarea din viață a muzicologului și profesorului universitar Dinu Ciocan, personalitate marcantă a cercetării teoretice și semioticii muzicale din România.

Născut în 3 octombrie 1933, Dinu Ciocan a dedicat peste șase decenii studiului și înțelegerii limbajului muzical. Spirit riguros și vizionar, a fost un pionier al abordării interdisciplinare în muzicologie, integrând concepte din lingvistică, logică și matematică în analiza și interpretarea fenomenului sonor. Prin lucrări fundamentale precum O teorie semiotică a interpretării muzicale (vol. I și II), Elemente de teoria mulțimilor în muzică și Introducere în teoria limbajelor formale și a automatismelor pentru muzicieni, a contribuit decisiv la dezvoltarea unei metodologii moderne de analiză muzicală, utilă în egală măsură compozitorilor, muzicologilor și interpreților.

Activitatea sa didactică desfășurată în cadrul Universității Naționale de Muzică din București a contribuit la formarea mai multor generații de muzicieni. Cursurile sale de semiotică și contrapunct au rămas în memoria studenților drept modele de rigoare intelectuală și profunzime analitică.

A fost membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România și laureat al unor importante premii care i-au recunoscut contribuția la sistematica muzicală. În paralel cu activitatea științifică, a semnat și lucrări componistice pentru pian, între care Passacaglia pe o temă de colind și Sonata, creații ce reflectă aceeași rigoare formală ce i-au definit întreaga operă.

Prin dispariția sa, cultura muzicală românească pierde un gânditor de anvergură, un pedagog exemplar și un spirit de o rară consecvență intelectuală.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Indian Wells (WTA): Cu cine joacă româncele în primul tur
Publicat acum 13 minute
Profesorul Dinu Ciocan a încetat din viață. Doliu în muzica românească
Publicat acum 14 minute
Trump, dezamăgit de Marea Britanie. Ce s-a întâmplat cu cea mai solidă alianță din lume
Publicat acum 14 minute
Ecuația de securitate se schimbă. Ce face România? România TV, ediția specială realizată în duplex cu DC News
Publicat acum 19 minute
Israelul l-a lichidat pe Reza Khazaei, mâna dreaptă a comandantului Gărzilor Revoluționare
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 1 ora si 57 minute
Ce căutau copiii în Dubai? „Lecția” uitată a securiștilor dinainte de ’89
Publicat acum 2 ore si 11 minute
Horoscop 3 martie 2026. Eclipsă de Lună/Lună Plină în Fecioară. Previziuni toate zodiile
Publicat acum 2 ore si 15 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 4: Israelul avansează în Liban, Hezbollah ripostează, China intră în joc
Publicat acum 2 ore si 21 minute
Imagini emoționante cu o femeie-pilot care a reușit să se catapulteze din avion când acesta a fost lovit / video viral
Publicat acum 10 ore si 46 minute
Avalanșă filmată în Bucegi. Momentul dramatic în care un schior este îngropat parțial în zăpadă, la un pas de tragedie / Video
 
solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

platforma sau norma o noua dezbatere dupa o drama nationala Platforma sau norma? O nouă dezbatere după o dramă națională

de Val Vâlcu

rodica mitu nu avea impulsul de a merge dar a avut impulsul de a trai 31 ianuarie o zi a oftatului in culori trei ani fara colega noastra de la dc news Rodica Mitu nu avea impulsul de a merge, dar a avut impulsul de a trăi. 31 ianuarie, o zi a oftatului în culori: Trei ani fără colega noastră de la DC News

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close