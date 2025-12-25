Doliu în muzica populară românească: Ion Drăgan a murit în ziua de Crăciun, la câteva ore după ce a colindat

Un eveniment tragic a lovit folclorul românesc în ziua de Crăciun. Solistul de muzică populară Ion Drăgan, membru al Ansamblului Folcloric „Doina Gorjului” și profesor în cadrul Școlii Populare de Arte Târgu Jiu, a murit astăzi, 25 decembrie, anunță Gorjeanul.

Vestea morții lui Ion Drăgan a fost dată de reprezentanții Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Gorj, care au transmis un mesaj emoționant în memoria artistului. Ion Drăgan a fost găsit fără viață în pat de către tatăl său. În Ajunul Crăciunului, acesta participase la colindat, potrivit informațiilor transmise de apropiați.

Cine a fost Ion Drăgan

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Gorj a publicat un mesaj în care a evidențiat atât rolul deosebit de important pe care Ion Drăgan l-a avut în folclorul gorjenesc în ultimii 25 de ani, cât și dragostea și respectul de care s-a bucurat acesta din partea publicului.

„În cei 25 de ani dedicați cântecului popular românesc, Ion Drăgan nu a alergat după glorie, ci a dorit, mai presus de toate, să câștige dragostea și respectul publicului. Din păcate, cunoscutul interpret de muzică populară s-a stins din viață în prima zi de Crăciun, lăsând în urmă un gol profund în sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat.

De-a lungul carierei sale, Ion Drăgan a participat la numeroase festivaluri de folclor, a cântat alături de orchestre și artiști renumiți și a dus cântecul gorjenesc pe scenele din țară și din străinătate. Ceea ce l-a definit ca artist nu a fost doar timbrul său vocal aparte, ci și grija cu care își pregătea fiecare apariție, oferind publicului un cântec autentic, curat, profund ancorat în tradiție și în respectul față de rădăcini.

Ion Drăgan a crescut în casa bunicilor din satul Frumușei, comuna Licurici, județul Gorj, locul unde a descoperit, încă din copilărie, dragostea pentru cântecul popular. Bunicii au fost cei care l-au susținut încă de la început, iar interpretul își amintea adesea cu emoție cum bunica îi cânta atunci când mergeau împreună cu vitele pe câmp. Talentul său a fost remarcat de învățătoarea Eugenia Alioanei din Alunu, județul Vâlcea, cea care l-a îndemnat să urce pentru prima dată pe scenă.

Chiar și în ultimele zile, Ion Drăgan a rămas aproape de public și de tradiții, participând, în perioada 17–19 decembrie 2025, la alaiul obiceiurilor de iarnă, unde a fost nu doar interpret, ci și moderator. De-a lungul timpului, a colaborat constant cu CJCPCT Gorj, implicându-se activ în numeroasele festivaluri de folclor.

Muzica populară românească a pierdut un mare nume, un artist dedicat și un om care a trăit prin și pentru cântec. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndoliate și tuturor celor care l-au prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace“, au transmis cei de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale (CJCPCT) Gorj.