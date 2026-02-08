€ 5.0923
Stiri

DCNews Stiri Ce este grafenul, mineralul rar al României, pe care a pus ochii Trump și de ce e el important
Data actualizării: 16:11 08 Feb 2026 | Data publicării: 13:28 08 Feb 2026

Ce este grafenul, mineralul rar al României, pe care a pus ochii Trump și de ce e el important
Autor: Darius Muresan

donald-trump_88375900 Donald Trump

Săptămâna trecută Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu a participat la reuniunea ministerială privind mineralele rare de la Washington, găzduită de secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și de vicepreședintele SUA, J. D. Vance.

Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, reuniunea ministerială de la Washington și discuțiile premergătoare acesteia au avut ca obiectiv consolidarea securității economice, dezvoltarea unor lanțuri de aprovizionare reziliente pentru mineralele rare și întărirea parteneriatelor globale menite să protejeze industriile și locurile de muncă în viitor.

Ulterior, ambasada SUA a transmis pe X, fostul Twitter, că „președintele Trump este âangajat să colaboreze cu partenerii noștri internaționali, inclusiv România”. Colaborarea vizează procesul de a asigura „aprovizionarea sigură și fiabilă cu minerale esențiale necesare pentru susținerea sectoarelor de apărare, energie și tehnologie”.

Ce ce e România atractivă? 

Să ne întoarce în 2025, când la Aspen European Strategic Forum, actualul ministru al Apărării Radu Miruță, atunci ministrul Economiei,  a subliniat oportunitatea pe care România o are legată de grafen, un material revoluționar, derivat din grafit, pe care țara noastră îl deține, dar nu l-a valorificat.

„În această luptă globală pentru controlul inteligenței artificiale și al mineralelor rare, punctul slab nu este inginerul talentat sau compania internațională, ci resursa însăși. România are grafen. Nimeni nu a făcut nimic cu el până acum. Am început un studiu de fezabilitate și rezultatele sunt foarte interesante”, spunea atunci Radu Miruță.

Ce este grafenul, mineralul rar al României

Grafenul este una dintre verigile lipsă pentru a reduce dependența Europei de lanțurile de aprovizionare dominate de China.

Grafenul nu este, strict vorbind, un „mineral rar”, ci o formă de carbon pur, organizată într-o rețea bidimensională de atomi dispuși hexagonal, practic, un singur strat de grafit. A fost izolat pentru prima dată în 2004 și a revoluționat știința materialelor. România deține de fapt zăcăminte de grafit (materia primă din care se poate obține grafen), iar cercetători români sunt implicați în studii și aplicații legate de acest material.

Ceea ce face grafenul cu adevărat special sunt proprietățile sale excepționale. Este de aproximativ 200 de ori mai rezistent decât oțelul, dar extrem de ușor și flexibil. Conduce electricitatea mai bine decât cuprul și căldura mai eficient decât aproape orice alt material cunoscut. În același timp, este aproape complet transparent și impermeabil pentru majoritatea gazelor, deși are grosimea unui singur atom.

Datorită acestor calități, grafenul are aplicații uriașe pentru viitor în electronica de mare viteză, baterii și supercondensatori mai eficienți, ecrane flexibile, senzori medicali sau materiale ultrarezistente pentru aviație.

x close