Anxietatea chiar e periculoasă. Cum transformă anxietatea corpul tău și de ce riști să ajungi la boli greu de dus
Data publicării: 21:05 07 Feb 2026

EXCLUSIV Anxietatea chiar e periculoasă. Cum transformă anxietatea corpul tău și de ce riști să ajungi la boli greu de dus
Autor: Dana Mihai

Laurențiu Dutescu spune ce face anxietatea în corpul tău: Ajungi la boli greu de dus Laurențiu Dutescu spune ce face anxietatea în corpul tău: Ajungi la boli greu de dus

Laurențiu Dutescu, fondator Osteopat Concept, avertizează: Stresul și anxietatea se transformă în reacții fizice.

Invitat la emisiunea „Răspundem! Sâmbăta!”, specialistul a explicat că tensiunile musculare, ritmul cardiac crescut și starea permanentă de alertă sunt efecte directe ale activării sistemului nervos simpatic, iar în timp pot apărea probleme greu de gestionat fără ajutor de specialitate.

Citește și: Cum arată Femeia Alpha în cabinetul de psihologie? Analiza Danei Iancu și a lui Radu Leca

"Ce înseamnă psihosomatică? Vine din greaca veche, unde psihe înseamnă partea mentală, partea de suflet, iar somatica ține de corporal, de tot ceea ce manifestăm fizic. Într-adevăr, dragilor, stresul influențează atât mental dar și fizic, aici, într-adevăr, mingea este la mine, pentru că atunci când vorbim de fizic și de stres. Sigur, regăsim tensiuni musculare, regăsim sindroame de tot felul de la fibromialgie, sindromiofascial, da, dacă inițial pare a fi o simplă încărcătură musculară, o simplă tensiune poate duce către cronicizare și automat apariția unor maladii greu de gestionat de către dumneavoastră, telespectatorii noștri fără ajutorul unui specialist", a spus Laurențiu Dutescu, fondator Osteopat Concept.

Ce legătură există între anxietate și tensiunea musculară? 

"Depinde cum ne raportăm la termenul de anxietate, cum îl înțelegem fiecare. Dacă expectativa unor emoții vibrante s-ar denumi anxietate pentru subiecții noștri atunci automat intră ceea ce numim sistem nervos autonom simpatic, iar atunci reptilianul din noi are două variante fie fuge, fie luptă, iar atunci ce alege să facă? Alege să lupte, fără ca noi să fim conștienți de chestia asta mărim puțin ritmul cardiac, dilatăm pupilele, suntem pregătiți și stăm în permanență în gardă. Această gardă, impropriu spus, aduce cu sine tensiuni musculare, ritm cardiac mărit, stres cronic. Da, anxietatea influențează extraordinar de mult atât pacienții mei cât și oamenii cu care noi interacționăm și are o strânsă legătură", a explicat Laurențiu Dutescu, fondator Osteopat Concept la emisiunea “Răspundem! Sâmbăta!”.

Laurențiu Dutescu
psihosomatică
sistem nervos simpatic
