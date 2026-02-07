€ 5.0923
DCNews Stiri A scăpat ca prin urechile acului: Rușii vin cu detalii despre generalul Alekseiev, adjunctul șefului GRU, împușcat de un „curier” la Moscova
Data actualizării: 17:00 07 Feb 2026 | Data publicării: 16:58 07 Feb 2026

A scăpat ca prin urechile acului: Rușii vin cu detalii despre generalul Alekseiev, adjunctul șefului GRU, împușcat de un „curier” la Moscova
Autor: Dana Mihai

vladimir alexeyev Generalul rus Vladimir Alekseiev, adjunctul șefului GRU, împușcat de un „curier” la Moscova. Foto: Ministerul rus al Apărării

Generalul rus împuşcat vineri la Moscova, Vladimir Alekseiev, şi-a recăpătat cunoştinţa sâmbătă.

Generalul rus împuşcat vineri la Moscova, Vladimir Alekseiev, şi-a recăpătat cunoştinţa sâmbătă, după ce a fost plasat în comă indusă în urma unei intervenţii chirurgicale, iar viaţa sa nu mai este în pericol, informează EFE.

"Operaţia a decurs bine. Ulterior, a fost plasat într-o comă indusă medical, dar acum s-a trezit şi este conştient. În acest moment, putem spune că viaţa sa nu este în pericol", a declarat presei o sursă apropiată pentru agenţia de ştiri TASS.

Doi suspecți, în custodia poliției. Generalul rus, împușcat de un „curier”

Între timp, ziarul Kommersant relatează că poliţia a reţinut doi suspecţi care sunt interogaţi.

Alekseiev este primul adjunct al generalului Igor Kostiukov, care este şeful serviciului rus de informaţii militare GRU şi a condus delegaţia rusă la recentele discuţii cu Ucraina în Emiratele Arabe Unite.

El a fost împuşcat de mai multe ori în abdomen, braţ şi picior la domiciliul său din Moscova, potrivit presei ruse, care a sugerat că atacatorul era deghizat în curier şi ar putea fi femeie.

Citește și: Un oficial militar rus de rang înalt, internat după ce a fost împuşcat la Moscova

Ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, a acuzat Ucraina că se află în spatele tentativei de asasinat, cu scopul de a sabota negocierile de pace.

Atacul asupra lui Alekseiev se adaugă la o lungă listă de atacuri împotriva unor înalţi oficiali militari ruşi, cel mai recent fiind în decembrie trecut, când şeful operaţiunilor Statului Major General rus, Fanil Sarvarov, a fost ucis la Moscova în explozia unei maşini-capcană.

Generalul vizat vineri este responsabil de grupurile de mercenari care furnizează servicii paramilitare la nivel internaţional.

Legătura cu revolta Wagner

De asemenea, Alekseiev este cunoscut pentru că a negociat cu Evgheni Prigojin, liderul Grupului Wagner, când Prigojin s-a revoltat în iunie 2023 şi a ocupat garnizoanele militare din Rostov, oraş cu un milion de locuitori.

Site-ul de ştiri independent The Insider relatează că generalul a jucat un rol semnificativ în organizarea primei faze a invaziei Rusiei în Ucraina în 2022.

