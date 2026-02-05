Rusia vrea legături aeriene directe cu Brazilia

Rusia vrea deschiderea unor legături aeriene directe către Brazilia, a declarat reporterilor ministrul Transporturilor de la Moscova, Andrei Nikitin. Prim-ministrul rus Mihail Mișustin se află în Brazilia pentru a participa la a 8-a reuniune a Comisiei ruso-braziliane pentru cooperare, scrie Interfax.

„Cu siguranță propunem ca Brazilia să deschidă zboruri directe. Suntem pregătiți să creăm cele mai confortabile condiții pentru companiile aeriene braziliene în Rusia și, în principiu, acesta este unul dintre subiectele de pe ordinea de zi”, a declarat a declarat ministrul Transporturilor din Rusia, Andrei Nikitin, menționând că în mare măsură decizia se află la brazilieni.

Rușii îi îndeamnă pe brazilieni să nu se teamă de sancțiuni

„Suntem gata să începem în orice moment. (...) Colegii noștri trebuie să se hotărască și să nu se mai teamă de orice restricții. (...) Sunt cu siguranță îngrijorați de riscul sancțiunilor, dar un număr destul de mare de oameni din Rusia zboară aici, iar brazilienii zboară în Rusia, așa că sper cu adevărat că vom merge mai departe”, a mai spus acesta.

După izbucnirea conflictului din Ucraina, provocat de Rusia, mai multe țări occidentale au restricționat zborurile companiilor aeriene rusești. Nici înainte de aceste evenimente nu existau zboruri directe între Rusia și Brazilia.